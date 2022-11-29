В школе Магнитогорска ввели карантин из-за вспышки гепатита

В классах используются дезсредства, работают рециркуляторы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) в двух классах школы №39 ввели карантин из-за вспышки гепатита А. Троих заболевших школьников пришлось госпитализировать, а остальных учащихся двух классов перевели учиться в отдельное крыло здания.

«Обработка поверхностей в зоне рекреации и санузлах производится после каждой перемены. Питание этих классов осуществляется за отдельным столом из специально отведенной промаркированной посуды», — цитирует заявление мэрии Магнитогорска «Первый областной».

По словам замглавы регионального Роспотребнадзора Светланы Лучининой, учащиеся начальной школы подлежат экстренной вакцинации. Это около 400 человек. По состоянию на 29 ноября из них уже привито 100 ребят.

В мэрии отмечают, что всем родителям выдали для заполнения формы согласия на прививку. Детям будут ставить вакцину «Хаврикс».

Гепатит А называют «болезнью грязных рук». Вирус передается человеку через пищу, воду и бытовые предметы. Заболевание проявляется в пожелтении кожи и белков глаз.