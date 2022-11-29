В Свердловской области полицейские спасли на трассе замерзающую семью. Фото

30 ноября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

В пяти километрах от Ивделя у семьи из Сургута сломался автомобиль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Семья из Сургута, ехавшая в гости в Пермский край, чуть не замерзла на трассе возле Ивделя (Свердловская область) в 30-градусный мороз из-за сломанного автомобиля. Им помогли проезжавшие мимо полицейские, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Свердловской области. «В пяти километрах от Ивделя иномарка путешественников вышла из строя — заглох двигатель и сломался гидроусилитель. Супружеская пара стала просить о помощи проезжавших мимо водителей, но у кого-то не было троса, а кто-то проезжал, не останавливаясь. На выручку им пришел экипаж ДПС Ивделя в составе капитана полиции Максима Анисимкова и старшего лейтенанта Станислава Скачкова», — рассказал глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых. После осмотра машины стало понятно, что требуется помощь специалистов. Автомобиль отбуксировали в автосервис, а семье помогли разместиться в гостинице. На следующий день машину починили, и семья продолжила путь. «Не забыв при этом тепло поблагодарить наряд полиции за человечность и оперативное реагирование на ЧП в дороге», — отметил полковник Горелых. Руководитель свердловского главка МВД Александр Мешков из-за морозов поставил инспекторам задачу регулярно объезжать территорию и помощь водителям, у которых возникли проблемы с автомобилями. В Свердловской области в последние дни были сильные морозы, на севере региона температура воздуха опускалась ниже 30 градусов. Инспекторы помогли семье, у которой сломалась машина Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Семья из Сургута, ехавшая в гости в Пермский край, чуть не замерзла на трассе возле Ивделя (Свердловская область) в 30-градусный мороз из-за сломанного автомобиля. Им помогли проезжавшие мимо полицейские, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Свердловской области. «В пяти километрах от Ивделя иномарка путешественников вышла из строя — заглох двигатель и сломался гидроусилитель. Супружеская пара стала просить о помощи проезжавших мимо водителей, но у кого-то не было троса, а кто-то проезжал, не останавливаясь. На выручку им пришел экипаж ДПС Ивделя в составе капитана полиции Максима Анисимкова и старшего лейтенанта Станислава Скачкова», — рассказал глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых. После осмотра машины стало понятно, что требуется помощь специалистов. Автомобиль отбуксировали в автосервис, а семье помогли разместиться в гостинице. На следующий день машину починили, и семья продолжила путь. «Не забыв при этом тепло поблагодарить наряд полиции за человечность и оперативное реагирование на ЧП в дороге», — отметил полковник Горелых. Руководитель свердловского главка МВД Александр Мешков из-за морозов поставил инспекторам задачу регулярно объезжать территорию и помощь водителям, у которых возникли проблемы с автомобилями. В Свердловской области в последние дни были сильные морозы, на севере региона температура воздуха опускалась ниже 30 градусов.