В МЧС назвали возможные причины пожара на пермской ТЭЦ. Видео

МЧС: рассматривается три причины пожара на пермской ТЭЦ

30 ноября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

В МЧС прокомментировали пожар на ТЭЦ-9 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожар на пермской ТЭЦ-9 потушен. Об этом сообщил начальник центра управления кризисных ситуаций МЧС Александр Черемных. «Сообщение о пожаре в турбинном цехе поступило в 12:58. Пожару был присвоен ранг № 3. На данный момент пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. На тушение было привлечено 62 человека личного состава и 20 единиц техники», — рассказал Черемных. По словам представителя МЧС, было эвакуировано порядка 500 человек. На данный момент ТЭЦ продолжает работать. По факту произошедшего проводится проверка. «Рассматривается несколько причин произошедшего: пуско-наладочные работы, ремонтные работы, либо нарушение правил пожарной безопасности», — пояснил Черемных. Ранее в министерстве ЖКХ и благоустройства региона сообщали, что дома, которые отапливались ТЭЦ-9, будут переключены на ТЭЦ-6. по предварительной информации во время пожара пострадали три работника предприятия, один из них находится в состоянии клинической смерти.

Пожар на пермской ТЭЦ-9 потушен. Об этом сообщил начальник центра управления кризисных ситуаций МЧС Александр Черемных. «Сообщение о пожаре в турбинном цехе поступило в 12:58. Пожару был присвоен ранг № 3. На данный момент пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. На тушение было привлечено 62 человека личного состава и 20 единиц техники», — рассказал Черемных. По словам представителя МЧС, было эвакуировано порядка 500 человек. На данный момент ТЭЦ продолжает работать. По факту произошедшего проводится проверка. «Рассматривается несколько причин произошедшего: пуско-наладочные работы, ремонтные работы, либо нарушение правил пожарной безопасности», — пояснил Черемных. Ранее в министерстве ЖКХ и благоустройства региона сообщали, что дома, которые отапливались ТЭЦ-9, будут переключены на ТЭЦ-6. по предварительной информации во время пожара пострадали три работника предприятия, один из них находится в состоянии клинической смерти.