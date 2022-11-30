В МЧС назвали возможные причины пожара на пермской ТЭЦ. Видео

МЧС: рассматривается три причины пожара на пермской ТЭЦ
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , мчс россии
В МЧС прокомментировали пожар на ТЭЦ-9 Фото:

Пожар на пермской ТЭЦ-9 потушен. Об этом сообщил начальник центра управления кризисных ситуаций МЧС Александр Черемных.

«Сообщение о пожаре в турбинном цехе поступило в 12:58. Пожару был присвоен ранг № 3. На данный момент пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. На тушение было привлечено 62 человека личного состава и 20 единиц техники», — рассказал Черемных.

По словам представителя МЧС, было эвакуировано порядка 500 человек. На данный момент ТЭЦ продолжает работать. По факту произошедшего проводится проверка. «Рассматривается несколько причин произошедшего: пуско-наладочные работы, ремонтные работы, либо нарушение правил пожарной безопасности», — пояснил Черемных.

Ранее в министерстве ЖКХ и благоустройства региона сообщали, что дома, которые отапливались ТЭЦ-9, будут переключены на ТЭЦ-6. по предварительной информации во время пожара пострадали три работника предприятия, один из них находится в состоянии клинической смерти.

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Пожар на пермской ТЭЦ-9 потушен. Об этом сообщил начальник центра управления кризисных ситуаций МЧС Александр Черемных. «Сообщение о пожаре в турбинном цехе поступило в 12:58. Пожару был присвоен ранг № 3. На данный момент пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. На тушение было привлечено 62 человека личного состава и 20 единиц техники», — рассказал Черемных. По словам представителя МЧС, было эвакуировано порядка 500 человек. На данный момент ТЭЦ продолжает работать. По факту произошедшего проводится проверка. «Рассматривается несколько причин произошедшего: пуско-наладочные работы, ремонтные работы, либо нарушение правил пожарной безопасности», — пояснил Черемных. Ранее в министерстве ЖКХ и благоустройства региона сообщали, что дома, которые отапливались ТЭЦ-9, будут переключены на ТЭЦ-6. по предварительной информации во время пожара пострадали три работника предприятия, один из них находится в состоянии клинической смерти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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