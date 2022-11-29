В Екатеринбурге на дороге обнаружили труп мужчины. Фото

30 ноября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют обстоятельства гибели 53-летнего жителя Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Труп мужчины обнаружили на дороге возле дома по адресу Просторная, 38 в Екатеринбурге. Уже ведется проверка по факту происшествия, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. «Днем поступила информация об обнаружении тела человека по улице Просторной. Организован выезд следователя СК на место происшествия для выяснения обстоятельств. Для определения точной причины смерти гражданина будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал руководитель следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Никита Савинцев. По предварительным данным, погибший — 53-летний мужчина. Его смерть не носит криминальный характер. «Предварительная причина смерти — имевшееся у мужчины заболевание», — рассказали подробности в УМВД по Екатеринбургу. Труп мужчины обнаружили на дороге по улице Просторной Фото: telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург»

Труп мужчины обнаружили на дороге возле дома по адресу Просторная, 38 в Екатеринбурге. Уже ведется проверка по факту происшествия, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. «Днем поступила информация об обнаружении тела человека по улице Просторной. Организован выезд следователя СК на место происшествия для выяснения обстоятельств. Для определения точной причины смерти гражданина будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал руководитель следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Никита Савинцев. По предварительным данным, погибший — 53-летний мужчина. Его смерть не носит криминальный характер. «Предварительная причина смерти — имевшееся у мужчины заболевание», — рассказали подробности в УМВД по Екатеринбургу.