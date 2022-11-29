Челябинцам помогут платить за ЖКХ после поднятия тарифов на 9%

Плата за холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора повысится на 9% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области, как и во всех других субъектах РФ, с 1 декабря повысят тарифы на услуги ЖКХ на 9%. Власти региона помогут некоторым категориям челябинцев оплачивать новые, повышенные суммы, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

«В 2022 году жилищные субсидии получают порядка 140 тысяч семей. Средний размер субсидии на одну семью в месяц составляет 2 тысячи руб. На эти цели в бюджете запланировано 2,8 млрд рублей», — сообщили URA.RU в правительстве региона.

Министр социальных отношений региона Ирина Буторина отметила, что получать жилищную субсидию могут южноуральцы, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленный максимум. Он в Челябинской области составляет 22%.

Власти смогут применить сразу несколько способов поддержки для охвата как можно большего количества категорий граждан. Так, например, будут компенсировать расходы на оплату жилья инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и другим категориям.

Также на компенсацию расходов на услуги ЖКХ смогут рассчитывать педагогические работники и сельские специалисты, работающие или вышедшие на пенсию и проживающие в сельских населенных пунктах или рабочих поселках. А многодетные, малообеспеченные семьи будут получать на оплату коммунальных услуг 1408 рублей ежемесячно.