В России второй раз за год подорожают услуги ЖКХ

В России проиндексируют тарифы ЖКУ второй раз за год
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До этого индексация прошла 1 июля Фото:

Индексация тарифов ЖКУ для населения перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ. Индексация станет второй за год.

«Правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующая будет только 1 июля 2024 года», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Предельный уровень индексации не превысит 9%. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. В этом году уже прошла индексация тарифов ЖКУ 1 июля.

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Индексация тарифов ЖКУ для населения перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ. Индексация станет второй за год. «Правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующая будет только 1 июля 2024 года», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства. Предельный уровень индексации не превысит 9%. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. В этом году уже прошла индексация тарифов ЖКУ 1 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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