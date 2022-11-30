В Совете Федерации одобрили законы, по которым запрещается пропаганда ЛГБТ

Совет Федерации России 30 ноября одобрил ряд законов, запрещающий ЛГБТ-пропаганду в РФ, педофилию и смену пола. Об этом сообщили на прямой трансляции в Совете Федерации РФ.
Новые ограничения будут распространяться на все товары, которые продаются в России, а также на книги, печатную продукцию, фильмы, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры. Это следует из итога обсуждения, которое транслировалось на официальном сайте Совфеда РФ.
До введения новых ограничений отечественные ритейлеры обращались к законодательному органу РФ с просьбой отложить рассмотрение законопроекта. Они отмечали, что требуется дополнительное обсуждение по поводу четких критериев запрещенных товаров, без которого трактовка новых норм закона будет неоднозначной.
За нарушение запрета на пропаганду педофилии максимальное наказание составляет штраф в 10 миллионов рублей для юрлиц. Для физлиц — 800 тысяч рублей. Иностранного гражданина после штрафа депортируют.
Ранее Государственная Дума одобрила данные законопроекты. Следующий этап законотворческого процесса — это подписание или отклонение законов президентом РФ Владимиром Путиным.
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Совет Федерации России 30 ноября одобрил ряд законов, запрещающий ЛГБТ-пропаганду в РФ, педофилию и смену пола. Об этом сообщили на прямой трансляции в Совете Федерации РФ. Новые ограничения будут распространяться на все товары, которые продаются в России, а также на книги, печатную продукцию, фильмы, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры. Это следует из итога обсуждения, которое транслировалось на официальном сайте Совфеда РФ. До введения новых ограничений отечественные ритейлеры обращались к законодательному органу РФ с просьбой отложить рассмотрение законопроекта. Они отмечали, что требуется дополнительное обсуждение по поводу четких критериев запрещенных товаров, без которого трактовка новых норм закона будет неоднозначной. За нарушение запрета на пропаганду педофилии максимальное наказание составляет штраф в 10 миллионов рублей для юрлиц. Для физлиц — 800 тысяч рублей. Иностранного гражданина после штрафа депортируют. Ранее Государственная Дума одобрила данные законопроекты. Следующий этап законотворческого процесса — это подписание или отклонение законов президентом РФ Владимиром Путиным.