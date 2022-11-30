В ХМАО СИБУР сменил поставщика в столовой после вспышки желтухи

В Нижневартовске «СибурТюменьГаз» сменило поставщика услуг питания на заводе после вспышки гепатита А Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) АО «СибурТюменьГаз» сменило поставщика услуг в столовой после вспышки гепатита А. Начальник отдела корпоративных коммуникаций комании Антон Чернавин сообщил корреспонденту URA.RU, что организация провела ряд мероприятий по локализации заболевания.

«Совместно с профильными службами АО „СибурТюменьГаз“ были проведены необходимые мероприятия по локализации очага заболевания. Произведена замена поставщика услуг питания», — уточнил Чернавин.

По словам Чернавина, после смены ООО «Консалт-Групп» на другого контрагента жалоб на столовую больше не поступало. Источник URA.RU в медицинских кругах округа добавил, что один из работников столовой, по предварительным данным, являлся бессимптомным переносчиком желтухи.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Роспотребнадзор готовит исковое заявление к подрядчику СИБУРа для защиты интересов пострадавших сотрудников компании. В ведомстве намерены добиваться возмещения ущерба, а также компенсации морального вреда и взыскания штрафа.