30 ноября 2022

В ХМАО СИБУР сменил поставщика в столовой после вспышки желтухи

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске «СибурТюменьГаз» сменило поставщика услуг питания на заводе после вспышки гепатита А Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) АО «СибурТюменьГаз» сменило поставщика услуг в столовой после вспышки гепатита А. Начальник отдела корпоративных коммуникаций комании Антон Чернавин сообщил корреспонденту URA.RU, что организация провела ряд мероприятий по локализации заболевания.

«Совместно с профильными службами АО „СибурТюменьГаз“ были проведены необходимые мероприятия по локализации очага заболевания. Произведена замена поставщика услуг питания», — уточнил Чернавин.

По словам Чернавина, после смены ООО «Консалт-Групп» на другого контрагента жалоб на столовую больше не поступало. Источник URA.RU в медицинских кругах округа добавил, что один из работников столовой, по предварительным данным, являлся бессимптомным переносчиком желтухи.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Роспотребнадзор готовит исковое заявление к подрядчику СИБУРа для защиты интересов пострадавших сотрудников компании. В ведомстве намерены добиваться возмещения ущерба, а также компенсации морального вреда и взыскания штрафа.

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В Нижневартовске (ХМАО) АО «СибурТюменьГаз» сменило поставщика услуг в столовой после вспышки гепатита А. Начальник отдела корпоративных коммуникаций комании Антон Чернавин сообщил корреспонденту URA.RU, что организация провела ряд мероприятий по локализации заболевания. «Совместно с профильными службами АО „СибурТюменьГаз“ были проведены необходимые мероприятия по локализации очага заболевания. Произведена замена поставщика услуг питания», — уточнил Чернавин. По словам Чернавина, после смены ООО «Консалт-Групп» на другого контрагента жалоб на столовую больше не поступало. Источник URA.RU в медицинских кругах округа добавил, что один из работников столовой, по предварительным данным, являлся бессимптомным переносчиком желтухи. Ранее URA.RU сообщало о том, что Роспотребнадзор готовит исковое заявление к подрядчику СИБУРа для защиты интересов пострадавших сотрудников компании. В ведомстве намерены добиваться возмещения ущерба, а также компенсации морального вреда и взыскания штрафа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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