Роспотребнадзор в ХМАО готовит иск в суд на столовую СИБУРа из-за вспышки гепатита

30 ноября 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор подаст в суд на столовую, которая стала эпицентром заражения гепатитом А Фото: Илья Московец © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Нижневартовску подает в суд на столовую, расположенную в здании газоперерабатывающего предприятия «СибурТюменьГаз», где летом была зафиксирована вспышка гепатита А. Руководитель управления Азат Галлиулин сообщил корреспонденту URA.RU, что в ведомстве намерены добиваться возмещения ущерба на стороне пострадавших в судебном порядке. «Управлением в связи с регистрацией случаев заболеваний гепатитом А среди сотрудников АО „СибурТюменьгаз“ города Нижневартовска закончена подготовка к подаче искового заявления в защиту группы лиц с требованиями к юридическому лицу ООО „Консалт-Групп“ о возмещении ущерба, компенсации морального вреда, взыскании штрафа», — прокомментировал Галиуллин. По данным Роспотребнадзора, гепатит А часто протекает бессимптомно, что могло способствовать коллективному заражению работников завода в столовой. Сумма исковых требований пострадавших не разглашается. «Финальная версия заявления сейчас находится на согласовании, как только все будет готово, мы сразу обратимся в суд», — уточнил Галиуллин. Связаться с представителем обслуживающего столовую предприятия URA.RU не удалось, а в пресс-службе СИБУРа ситуацию по телефону комментировать отказались. Корреспондент агентства направил официальный запрос, но на момент публикации материала ответа не получил. Ранее URA.RU сообщало о вспышке желтухи на заводе СИБУРа в Нижневартовске, в ходе которой заболело порядка 30 человек. Пострадавших госпитализировали, заболевание проходило в легкой форме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление Роспотребнадзора по Нижневартовску подает в суд на столовую, расположенную в здании газоперерабатывающего предприятия «СибурТюменьГаз», где летом была зафиксирована вспышка гепатита А. Руководитель управления Азат Галлиулин сообщил корреспонденту URA.RU, что в ведомстве намерены добиваться возмещения ущерба на стороне пострадавших в судебном порядке. «Управлением в связи с регистрацией случаев заболеваний гепатитом А среди сотрудников АО „СибурТюменьгаз“ города Нижневартовска закончена подготовка к подаче искового заявления в защиту группы лиц с требованиями к юридическому лицу ООО „Консалт-Групп“ о возмещении ущерба, компенсации морального вреда, взыскании штрафа», — прокомментировал Галиуллин. По данным Роспотребнадзора, гепатит А часто протекает бессимптомно, что могло способствовать коллективному заражению работников завода в столовой. Сумма исковых требований пострадавших не разглашается. «Финальная версия заявления сейчас находится на согласовании, как только все будет готово, мы сразу обратимся в суд», — уточнил Галиуллин. Связаться с представителем обслуживающего столовую предприятия URA.RU не удалось, а в пресс-службе СИБУРа ситуацию по телефону комментировать отказались. Корреспондент агентства направил официальный запрос, но на момент публикации материала ответа не получил. Ранее URA.RU сообщало о вспышке желтухи на заводе СИБУРа в Нижневартовске, в ходе которой заболело порядка 30 человек. Пострадавших госпитализировали, заболевание проходило в легкой форме.