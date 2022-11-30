Столтенберг поставил на место попросившуюся в НАТО Украину

Столтенберг: принятие Украины в НАТО не стоит в приоритете
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Украина неоднократно подавала заявку на вступление в НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс не считает приоритетным вопрос о вступлении в него Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО считает главным сейчас обеспечить победу Украины, а не обсуждать ее вступление [в альянс], поскольку иначе она уже никуда вступить не сможет», — сказал генсек НАТО во время пресс-конференции. Ее трансляция велась на официальном сайте альянса.

После начала Россией спецоперации Украина неоднократно подавала заявку на ускоренное вступление в НАТО, сообщает VSE42.Ru. Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что сейчас главная задача для альянса — обеспечить выгодное положение для украинской стороны на поле боя.

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Североатлантический альянс не считает приоритетным вопрос о вступлении в него Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО считает главным сейчас обеспечить победу Украины, а не обсуждать ее вступление [в альянс], поскольку иначе она уже никуда вступить не сможет», — сказал генсек НАТО во время пресс-конференции. Ее трансляция велась на официальном сайте альянса. После начала Россией спецоперации Украина неоднократно подавала заявку на ускоренное вступление в НАТО, сообщает VSE42.Ru. Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что сейчас главная задача для альянса — обеспечить выгодное положение для украинской стороны на поле боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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