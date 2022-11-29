Курганский губернатор взял сферу строительства на особый контроль

Губернатор Вадим Шумков лично контролирует строительство социальных объектов по нацпроектам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков держит на особом контроле строительство и ремонты важных социальных объектов в регионе, на которые выделены федеральные деньги. По мнению инсайдеров URA.RU, близких к региональным властям, это связано с установками из Москвы.

«Шумков лично проверяет ход строительства и ремонта различных объектов по национальным проектам и федеральным программам. Ему важно, чтобы все работы были завершены в срок и проведены качественно. Плюс доведены установки из Москвы», — отметил источник из числа политического окружения. По словам другого инсайдера, в ближайшие дни губернатор собирается посетить Звериноголовский округ. «Там он планирует проверить, как идет строительство дома культуры по нацпроекту „Культура“», — добавил он.

На прошлой неделе Шумков с подобной проверкой приезжал в Шадринск. В частности, посмотрел, как возводят школу на 1100 мест. По данным областного правительства, завершить строительство объекта должны к концу следующего года.

Политолог Сергей Ширяев в разговоре с корреспондентом URA.RU подчеркнул, что главы регионов получили соответствующие сигналы из федерального центра. «Сфера строительства и раньше была на контроле курганского губернатора. Просто сейчас — ближе к концу года — он озвучил ее приоритетность», — отметил эксперт.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию по завершению строительства в регионе объектов и рассказать, как губернатор контролирует работы. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении вне очереди Курганской области более 231 миллиона рублей. Изначально деньги должны были поступить в регион в 2024 году. Из-за того, что строительные работы идут с опережением, было принято решение направить субсидию сейчас.