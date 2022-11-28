Мишустин выделил Курганской области сотни миллионов рублей на строительство

На курганские стройки выделили миллионы рублей из федерального бюджета (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Курганской области более 231 миллиона рублей из федерального бюджета. Деньги пойдут на создание инфраструктуры, необходимой для нового жилья. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

«<…> Утвердить изменения, которые вносятся в распределение субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. <…> Курганская область — 231 миллион 482 тысячи рублей», — говорится в опубликованном распоряжении. На сайте правительства указано, что сначала деньги планировали выделить региону в 2024 году. Из-за того, что строительные работы идут с опережением, приняли решение направить субсидию сейчас.

По данным федерального правительства, эти средства пройдут на строительство инженерных сетей, дорог, детской поликлиники. И другой инфраструктуры, которая необходима для ввода нового жилья.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из федерального и областного бюджетов на строительство школы на 1500 мест в 12 микрорайоне направили дополнительные деньги. Общая сумма составила более 176,5 млн рублей. В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что Курганская область получит дополнительные деньги на выкуп и завершение строительства школ и детских садов.