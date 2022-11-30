Генпрокурора просят проверить бюджетные траты мэра Перми

30 ноября 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

На траты мэрии Перми обратили внимание Генпрокуратуры Фото: Софья Сандурская © URA.RU Проверить обоснованность трат мэрии Перми на социологические опросы просит генерального прокурора РФ местный активист Василий Кучумов. В своем заявлении на имя Игоря Краснова он отмечает, что 1,85 млн рублей, которые чиновники по распоряжению мэра Алексея Демкина планируют заплатить за исследование об отношении пермяков к ситуации в городе, можно потратить на более важные вещи. Более того, Кучумов подозревает, что подряды на проведение опросов разыгрываются с нарушениями. «Победителем контрактов на социсследования каким-то образом становятся одни и те же компании Перми — Центр ТСС или Агентство СВОИ. Примечательно, что участвуют в тендерах эти компании вместе, уступая друг другу в ценовом предложении», — указывает Кучумов. Он подчеркивает, что по его данным, владелец Центра ТСС является близким знакомым директора Агентства СВОИ. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Перми объявила аукцион на право провести исследование на тему «Отношение жителей к социально-экономической ситуации в городе и ее изменениям». За 1,85 млн рублей, в рамках исследования исполнитель должен провести семь соцопросов. URA.RU направило в мэрию запрос с просьбой прокомментировать подозрения Кучумова.

Проверить обоснованность трат мэрии Перми на социологические опросы просит генерального прокурора РФ местный активист Василий Кучумов. В своем заявлении на имя Игоря Краснова он отмечает, что 1,85 млн рублей, которые чиновники по распоряжению мэра Алексея Демкина планируют заплатить за исследование об отношении пермяков к ситуации в городе, можно потратить на более важные вещи. Более того, Кучумов подозревает, что подряды на проведение опросов разыгрываются с нарушениями. «Победителем контрактов на социсследования каким-то образом становятся одни и те же компании Перми — Центр ТСС или Агентство СВОИ. Примечательно, что участвуют в тендерах эти компании вместе, уступая друг другу в ценовом предложении», — указывает Кучумов. Он подчеркивает, что по его данным, владелец Центра ТСС является близким знакомым директора Агентства СВОИ. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Перми объявила аукцион на право провести исследование на тему «Отношение жителей к социально-экономической ситуации в городе и ее изменениям». За 1,85 млн рублей, в рамках исследования исполнитель должен провести семь соцопросов. URA.RU направило в мэрию запрос с просьбой прокомментировать подозрения Кучумова.