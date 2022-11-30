В Челябинске отложили отмену реформы местного самоуправления

Из-за эксперимента каждый район в Челябинске является отдельным муниципалитетом, со своим бюджетом Фото: Олег Черных © URA.RU

новость из сюжета Как жить после реформы местного самоуправления

Отмена пилотной реформы местного самоуправления в Челябинске откладывается на неопределенный срок, поскольку разработчики федерального закона о принципах организации МСУ взяли паузу. Информацию об этом 30 ноября подтвердил на пресс-конференции депутат Госдумы от региона Дмитрий Вяткин.

«Закон о местном самоуправлении взят на паузу. Самое главное, это понять сколько уровней местного самоуправления нам надо. И второе, какой объем полномочий нужно передать, чтобы муниципалитет был обеспечен не только финансами, но и людскими ресурсами. Единого мнения по этому поводу пока нет», — заявил Вяткин в прямом эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Законопроект должен был отметить реформу МСУ, которую в качестве эксперимента провели в Челябинске в 2014 году при экс-губернаторе Борисе Дубровском. Итогом стала двухуровневая система, когда каждый район является отдельным муниципалитетом, со своим бюджетом, а глав определяют депутаты.

Новый закон о системе муниципальной власти внесли в Госдуму 16 декабря прошлого года. Главными новшествами законопроекта МСУ стали наделение губернаторов правом отбирать кандидатов в мэры и самостоятельно отстранять их от должности. Законопроект также предусматривал упразднение сельских и городских поселений и переход к одноуровневой системе МСУ. Законопроект был принят в первом чтении.

Вяткин отметил, что Госдума к рассмотрению этого вопроса вернется только в следующем году. В январе 2023 года депутаты решат, ставить ли законопроект на рассмотрение на весеннею сессию или не нет.