Политолог Забродин рассказал, зачем губернатор ездил на форум в Якутии

30 ноября 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Задача губернатора и его команды продолжать усиливать роль ЯНАО, как флагмана арктической зоны Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор ЯНАО ездил на IV Международный Северный форум для усиления позиций ЯНАО в качестве флагмана арктического региона. Об этом рассказал URA.RU член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. «Задача губернатора и его команды продолжать усиливать роль ЯНАО, как флагмана арктической зоны. Этому способствует, в том числе, и участие в таких мероприятиях как «Северный форум», — поделился своим мнение политолог. По его словам, роль ЯНАО как участника «Северного форума 2022» — ключевая. «В ХМАО тоже имеются колоссальные запасы углеводородного сырья и хорошая промышленная база для развития, но нет прямого выхода к Арктике. У Якутии, наоборот — нет больших месторождений углеводородов и готовой инфраструктуры. Поэтому, ЯНАО будет особым форпостом в будущем освоении Арктики», — считает Забродин. В правительство был направлен запрос об итогах участия делегации ЯНАО на «Северном форуме 2022». Ответ на момент публикации получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что строительство порта в Сабетте попало в список важнейших мероприятий развития Северного морского пути. Там планируется создать терминал сжиженного природного газа и газового конденсата.

Губернатор ЯНАО ездил на IV Международный Северный форум для усиления позиций ЯНАО в качестве флагмана арктического региона. Об этом рассказал URA.RU член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. «Задача губернатора и его команды продолжать усиливать роль ЯНАО, как флагмана арктической зоны. Этому способствует, в том числе, и участие в таких мероприятиях как «Северный форум», — поделился своим мнение политолог. По его словам, роль ЯНАО как участника «Северного форума 2022» — ключевая. «В ХМАО тоже имеются колоссальные запасы углеводородного сырья и хорошая промышленная база для развития, но нет прямого выхода к Арктике. У Якутии, наоборот — нет больших месторождений углеводородов и готовой инфраструктуры. Поэтому, ЯНАО будет особым форпостом в будущем освоении Арктики», — считает Забродин. В правительство был направлен запрос об итогах участия делегации ЯНАО на «Северном форуме 2022». Ответ на момент публикации получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что строительство порта в Сабетте попало в список важнейших мероприятий развития Северного морского пути. Там планируется создать терминал сжиженного природного газа и газового конденсата.