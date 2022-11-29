Политолог Забродин рассказал, зачем губернатор ездил на форум в Якутии

Губернатор ЯНАО ездил на IV Международный Северный форум для усиления позиций ЯНАО в качестве флагмана арктического региона. Об этом рассказал URA.RU член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин.
«Задача губернатора и его команды продолжать усиливать роль ЯНАО, как флагмана арктической зоны. Этому способствует, в том числе, и участие в таких мероприятиях как «Северный форум», — поделился своим мнение политолог.
По его словам, роль ЯНАО как участника «Северного форума 2022» — ключевая. «В ХМАО тоже имеются колоссальные запасы углеводородного сырья и хорошая промышленная база для развития, но нет прямого выхода к Арктике. У Якутии, наоборот — нет больших месторождений углеводородов и готовой инфраструктуры. Поэтому, ЯНАО будет особым форпостом в будущем освоении Арктики», — считает Забродин.
В правительство был направлен запрос об итогах участия делегации ЯНАО на «Северном форуме 2022». Ответ на момент публикации получен не был.
Ранее URA.RU сообщало, что строительство порта в Сабетте попало в список важнейших мероприятий развития Северного морского пути. Там планируется создать терминал сжиженного природного газа и газового конденсата.
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