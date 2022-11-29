Политолог предостерег Европу от окончательного решения по газу и нефти

29 ноября 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Россия четко дала понять, что не будет поставлять энергоресурсы странам, которые введут потолок цен на нефть, заявил политолог Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Возможный ответ России в виде прекращения поставок энергоресурсов тем странам, которые введут полоток цен на российские нефть и газ, притормаживает принятие решения европейскими странами об ограничении цен на энергоресурсы из России. Об этом сообщил политолог Константин Бобров. «Россия не будет сотрудничать с теми государствами, которые планируют ввести подобные ограничения», — цитирует Боброва «Ридус». Он подчеркнул, что позиция России основана на защите ее национальных интересов. Москва может себе позволить прекратить поставку нефти и газа тем странам, которые ведут потолок цен, так как Россия нарастила поставки в Китай, Индию, Турцию и другие страны. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли договорится о введении потолка цен на российские энергоресурсы из-за позиции Польши по поводу окончательной цены. Большинство стран ЕС склоняются к потолку на уровне 65—70 долларов за баррель.

Возможный ответ России в виде прекращения поставок энергоресурсов тем странам, которые введут полоток цен на российские нефть и газ, притормаживает принятие решения европейскими странами об ограничении цен на энергоресурсы из России. Об этом сообщил политолог Константин Бобров. «Россия не будет сотрудничать с теми государствами, которые планируют ввести подобные ограничения», — цитирует Боброва «Ридус». Он подчеркнул, что позиция России основана на защите ее национальных интересов. Москва может себе позволить прекратить поставку нефти и газа тем странам, которые ведут потолок цен, так как Россия нарастила поставки в Китай, Индию, Турцию и другие страны. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли договорится о введении потолка цен на российские энергоресурсы из-за позиции Польши по поводу окончательной цены. Большинство стран ЕС склоняются к потолку на уровне 65—70 долларов за баррель.