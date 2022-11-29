Политолог предостерег Европу от окончательного решения по газу и нефти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
Россия четко дала понять, что не будет поставлять энергоресурсы странам, которые введут потолок цен на нефть, заявил политолог Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Возможный ответ России в виде прекращения поставок энергоресурсов тем странам, которые введут полоток цен на российские нефть и газ, притормаживает принятие решения европейскими странами об ограничении цен на энергоресурсы из России. Об этом сообщил политолог Константин Бобров.

«Россия не будет сотрудничать с теми государствами, которые планируют ввести подобные ограничения», — цитирует Боброва «Ридус». Он подчеркнул, что позиция России основана на защите ее национальных интересов. Москва может себе позволить прекратить поставку нефти и газа тем странам, которые ведут потолок цен, так как Россия нарастила поставки в Китай, Индию, Турцию и другие страны.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли договорится о введении потолка цен на российские энергоресурсы из-за позиции Польши по поводу окончательной цены. Большинство стран ЕС склоняются к потолку на уровне 65—70 долларов за баррель.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Возможный ответ России в виде прекращения поставок энергоресурсов тем странам, которые введут полоток цен на российские нефть и газ, притормаживает принятие решения европейскими странами об ограничении цен на энергоресурсы из России. Об этом сообщил политолог Константин Бобров. «Россия не будет сотрудничать с теми государствами, которые планируют ввести подобные ограничения», — цитирует Боброва «Ридус». Он подчеркнул, что позиция России основана на защите ее национальных интересов. Москва может себе позволить прекратить поставку нефти и газа тем странам, которые ведут потолок цен, так как Россия нарастила поставки в Китай, Индию, Турцию и другие страны. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли договорится о введении потолка цен на российские энергоресурсы из-за позиции Польши по поводу окончательной цены. Большинство стран ЕС склоняются к потолку на уровне 65—70 долларов за баррель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...