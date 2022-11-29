29 ноября 2022

В Тюмени отремонтируют теплосети на трех центральных улицах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария на теплопроводе
Три участка теплосетей в Тюмени будут отремонтированы Фото:

Теплоснабжающая компания УСТЭК в 2023 году отремонтирует теплосети на трех центральных улицах Тюмени. Об этом URA.RU сообщил гендиректор компании Александр Перекальский.

«Из утвержденной на сегодня ремонтной программы могу отметить три участка: ул. Пермякова, ул. Холодильная и ул. Мельникайте. Они в 2023 году будут реконструированы», — сообщил Перекальский.

Гендиректор компании также пояснил, по какому принципу выбираются участки теплосети для ремонта или реконструкции. «Мы проводим комплексный анализ. Выбираем участок для работ в зависимости от состояния сети: от того, какая повреждаемость была раньше на этой сети, от того, какие социально значимые объекты и какое количество потребителей подключены к данной сети.», — рассказал Александр Перекальский.

Ранее URA.RU сообщало, что сумма задолженности жителей Тюмени перед предприятием УСТЭК за отопление и горячую воду превысила миллиард рублей. Энергетики призывают тюменцев вовремя оплачивать потребленные ресурсы.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Теплоснабжающая компания УСТЭК в 2023 году отремонтирует теплосети на трех центральных улицах Тюмени. Об этом URA.RU сообщил гендиректор компании Александр Перекальский. «Из утвержденной на сегодня ремонтной программы могу отметить три участка: ул. Пермякова, ул. Холодильная и ул. Мельникайте. Они в 2023 году будут реконструированы», — сообщил Перекальский. Гендиректор компании также пояснил, по какому принципу выбираются участки теплосети для ремонта или реконструкции. «Мы проводим комплексный анализ. Выбираем участок для работ в зависимости от состояния сети: от того, какая повреждаемость была раньше на этой сети, от того, какие социально значимые объекты и какое количество потребителей подключены к данной сети.», — рассказал Александр Перекальский. Ранее URA.RU сообщало, что сумма задолженности жителей Тюмени перед предприятием УСТЭК за отопление и горячую воду превысила миллиард рублей. Энергетики призывают тюменцев вовремя оплачивать потребленные ресурсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...