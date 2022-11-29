В Тюмени отремонтируют теплосети на трех центральных улицах

Теплоснабжающая компания УСТЭК в 2023 году отремонтирует теплосети на трех центральных улицах Тюмени. Об этом URA.RU сообщил гендиректор компании Александр Перекальский.
«Из утвержденной на сегодня ремонтной программы могу отметить три участка: ул. Пермякова, ул. Холодильная и ул. Мельникайте. Они в 2023 году будут реконструированы», — сообщил Перекальский.
Гендиректор компании также пояснил, по какому принципу выбираются участки теплосети для ремонта или реконструкции. «Мы проводим комплексный анализ. Выбираем участок для работ в зависимости от состояния сети: от того, какая повреждаемость была раньше на этой сети, от того, какие социально значимые объекты и какое количество потребителей подключены к данной сети.», — рассказал Александр Перекальский.
Ранее URA.RU сообщало, что сумма задолженности жителей Тюмени перед предприятием УСТЭК за отопление и горячую воду превысила миллиард рублей. Энергетики призывают тюменцев вовремя оплачивать потребленные ресурсы.
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