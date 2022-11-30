Политолог: США «пинками» заставляют страны НАТО поставлять Украине оружие 30 ноября 2022 в 20:35 Размер текста - 17 + США заставляет другие страны поставлять оружие Украине, потому что у Вашингтона сейчас проблемы с этим, уточняет политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США заставляют стран НАТО поставлять оружие Украине. Они делают это «пинками». Об этом заявил политолог Иван Мезюхо. «Сегодня так называемая военная солидарность стран НАТО с Украиной достигается путем пинка со стороны США. Не секрет, что у самого Вашингтона возникли проблемы из-за оказания помощи Киеву, поэтому он активно подвигает на это страны Европы, исходя из их возможностей и запасов», — передает слова Ивана Мезюхо Пятый канал. Также телеканал делает акцент на истории поставок вооружения Украине со стороны Франции. В материале говорится, что Франция сейчас не принимает самостоятельные решения по поставкам пакетов военной помощи Украине. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали оказывать военную помощь Украине. 29 ноября НАТО заявило о мобилизации дополнительной военной помощи стране. В свою очередь Киев поставляет западное оружие на черные рынки, сообщает Pravda.Ru. США заставляют стран НАТО поставлять оружие Украине. Они делают это «пинками». Об этом заявил политолог Иван Мезюхо. «Сегодня так называемая военная солидарность стран НАТО с Украиной достигается путем пинка со стороны США. Не секрет, что у самого Вашингтона возникли проблемы из-за оказания помощи Киеву, поэтому он активно подвигает на это страны Европы, исходя из их возможностей и запасов», — передает слова Ивана Мезюхо Пятый канал. Также телеканал делает акцент на истории поставок вооружения Украине со стороны Франции. В материале говорится, что Франция сейчас не принимает самостоятельные решения по поставкам пакетов военной помощи Украине. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали оказывать военную помощь Украине. 29 ноября НАТО заявило о мобилизации дополнительной военной помощи стране. В свою очередь Киев поставляет западное оружие на черные рынки, сообщает Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям