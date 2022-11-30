30 ноября 2022
29 ноября 2022

В городе ЯНАО ищут управленца в мэрию на зарплату меньше, чем у вахтовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии ЯНАО зарплата у управленца меньше, чем у вахтовиков Фото:

В Губкинском (ЯНАО) открыта вакансия заместителя начальника управления культуры на зарплату от 80 тысяч рублей, меньше, чем предлагают вахтовикам. Вакансия опубликована на портале службы занятости населения округа.

«Отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в городе Губкинский: требуется специалист по государственному и муниципальному управлению — заместитель начальника управления культуры. Заработная плата от 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В объявлении указано, что работодатель скрыл свои контактные данные. Для того чтоб их узнать соискатель должен обратиться в окружной центр занятости. С перечнем должностных обязанностей и требованиям к кандидату можно ознакомиться на портале.

Ранее URA.RU рассказывало, что вахтовикам в ЯНАО предлагают зарплату в 330 тысяч рублей. Работать предстоит электросварщиком на месторождении.

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В Губкинском (ЯНАО) открыта вакансия заместителя начальника управления культуры на зарплату от 80 тысяч рублей, меньше, чем предлагают вахтовикам. Вакансия опубликована на портале службы занятости населения округа. «Отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в городе Губкинский: требуется специалист по государственному и муниципальному управлению — заместитель начальника управления культуры. Заработная плата от 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении. В объявлении указано, что работодатель скрыл свои контактные данные. Для того чтоб их узнать соискатель должен обратиться в окружной центр занятости. С перечнем должностных обязанностей и требованиям к кандидату можно ознакомиться на портале. Ранее URA.RU рассказывало, что вахтовикам в ЯНАО предлагают зарплату в 330 тысяч рублей. Работать предстоит электросварщиком на месторождении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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