В городе ЯНАО ищут управленца в мэрию на зарплату меньше, чем у вахтовиков

В Губкинском (ЯНАО) открыта вакансия заместителя начальника управления культуры на зарплату от 80 тысяч рублей, меньше, чем предлагают вахтовикам. Вакансия опубликована на портале службы занятости населения округа.
«Отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в городе Губкинский: требуется специалист по государственному и муниципальному управлению — заместитель начальника управления культуры. Заработная плата от 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В объявлении указано, что работодатель скрыл свои контактные данные. Для того чтоб их узнать соискатель должен обратиться в окружной центр занятости. С перечнем должностных обязанностей и требованиям к кандидату можно ознакомиться на портале.
Ранее URA.RU рассказывало, что вахтовикам в ЯНАО предлагают зарплату в 330 тысяч рублей. Работать предстоит электросварщиком на месторождении.
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