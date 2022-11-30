В городе ЯНАО ищут управленца в мэрию на зарплату меньше, чем у вахтовиков

01 декабря 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

В мэрии ЯНАО зарплата у управленца меньше, чем у вахтовиков Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) открыта вакансия заместителя начальника управления культуры на зарплату от 80 тысяч рублей, меньше, чем предлагают вахтовикам. Вакансия опубликована на портале службы занятости населения округа. «Отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в городе Губкинский: требуется специалист по государственному и муниципальному управлению — заместитель начальника управления культуры. Заработная плата от 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении. В объявлении указано, что работодатель скрыл свои контактные данные. Для того чтоб их узнать соискатель должен обратиться в окружной центр занятости. С перечнем должностных обязанностей и требованиям к кандидату можно ознакомиться на портале. Ранее URA.RU рассказывало, что вахтовикам в ЯНАО предлагают зарплату в 330 тысяч рублей. Работать предстоит электросварщиком на месторождении.

В Губкинском (ЯНАО) открыта вакансия заместителя начальника управления культуры на зарплату от 80 тысяч рублей, меньше, чем предлагают вахтовикам. Вакансия опубликована на портале службы занятости населения округа. «Отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в городе Губкинский: требуется специалист по государственному и муниципальному управлению — заместитель начальника управления культуры. Заработная плата от 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении. В объявлении указано, что работодатель скрыл свои контактные данные. Для того чтоб их узнать соискатель должен обратиться в окружной центр занятости. С перечнем должностных обязанностей и требованиям к кандидату можно ознакомиться на портале. Ранее URA.RU рассказывало, что вахтовикам в ЯНАО предлагают зарплату в 330 тысяч рублей. Работать предстоит электросварщиком на месторождении.