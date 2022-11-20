Тюменским вахтовикам готовы платить в ЯНАО более 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод Тюменьремдормаш. Тюмень, сварка, сварщик, работа, труд, завод, рабочая профессия, рабочий в каске, рабочий, тюменьремдормаш, производство
Электрогазосварщику предстоит работать на месторождении в поселке Пурпе (ЯНАО) Фото:

В Тюмени ищут электрогазосварщика для вахтовой работы в ЯНАО с зарплатой в 330 тысяч рублей. Соответствующая вакансия размещена на сайте Avito.

«Требуется электрогазосварщик. Работать предстоит на месторождении в поселке Пурпе (ЯНАО). Обязанности: работа на участках прокладки и ремонта газонефтепровода и водопровода. Зарплата от 165 до 330 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Вахта длится 60 дней, зарплата будет выплачиваться два раза в месяц. Работодатель гарантирует предоставить сотрудникам спецодежду, проживание в фургонах и трехразовое питание. Также проезд для будущих работников оплачивается за счет компании.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут упаковщика новогодних подарков на зарплату в 84 тысячи рублей. Основное требование, которое предъявляют соискателю — внимательность. Аналогичную зарплату в регионе предлагают врачам-онкологам.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В Тюмени ищут электрогазосварщика для вахтовой работы в ЯНАО с зарплатой в 330 тысяч рублей. Соответствующая вакансия размещена на сайте Avito. «Требуется электрогазосварщик. Работать предстоит на месторождении в поселке Пурпе (ЯНАО). Обязанности: работа на участках прокладки и ремонта газонефтепровода и водопровода. Зарплата от 165 до 330 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Вахта длится 60 дней, зарплата будет выплачиваться два раза в месяц. Работодатель гарантирует предоставить сотрудникам спецодежду, проживание в фургонах и трехразовое питание. Также проезд для будущих работников оплачивается за счет компании. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут упаковщика новогодних подарков на зарплату в 84 тысячи рублей. Основное требование, которое предъявляют соискателю — внимательность. Аналогичную зарплату в регионе предлагают врачам-онкологам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...