Тюменским вахтовикам готовы платить в ЯНАО более 300 тысяч рублей

Электрогазосварщику предстоит работать на месторождении в поселке Пурпе (ЯНАО) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени ищут электрогазосварщика для вахтовой работы в ЯНАО с зарплатой в 330 тысяч рублей. Соответствующая вакансия размещена на сайте Avito.

«Требуется электрогазосварщик. Работать предстоит на месторождении в поселке Пурпе (ЯНАО). Обязанности: работа на участках прокладки и ремонта газонефтепровода и водопровода. Зарплата от 165 до 330 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Вахта длится 60 дней, зарплата будет выплачиваться два раза в месяц. Работодатель гарантирует предоставить сотрудникам спецодежду, проживание в фургонах и трехразовое питание. Также проезд для будущих работников оплачивается за счет компании.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут упаковщика новогодних подарков на зарплату в 84 тысячи рублей. Основное требование, которое предъявляют соискателю — внимательность. Аналогичную зарплату в регионе предлагают врачам-онкологам.