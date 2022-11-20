Тюменским вахтовикам готовы платить в ЯНАО более 300 тысяч рублей

В Тюмени ищут электрогазосварщика для вахтовой работы в ЯНАО с зарплатой в 330 тысяч рублей. Соответствующая вакансия размещена на сайте Avito.
«Требуется электрогазосварщик. Работать предстоит на месторождении в поселке Пурпе (ЯНАО). Обязанности: работа на участках прокладки и ремонта газонефтепровода и водопровода. Зарплата от 165 до 330 тысяч рублей», — говорится в объявлении.
Вахта длится 60 дней, зарплата будет выплачиваться два раза в месяц. Работодатель гарантирует предоставить сотрудникам спецодежду, проживание в фургонах и трехразовое питание. Также проезд для будущих работников оплачивается за счет компании.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут упаковщика новогодних подарков на зарплату в 84 тысячи рублей. Основное требование, которое предъявляют соискателю — внимательность. Аналогичную зарплату в регионе предлагают врачам-онкологам.
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В Тюмени ищут электрогазосварщика для вахтовой работы в ЯНАО с зарплатой в 330 тысяч рублей. Соответствующая вакансия размещена на сайте Avito. «Требуется электрогазосварщик. Работать предстоит на месторождении в поселке Пурпе (ЯНАО). Обязанности: работа на участках прокладки и ремонта газонефтепровода и водопровода. Зарплата от 165 до 330 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Вахта длится 60 дней, зарплата будет выплачиваться два раза в месяц. Работодатель гарантирует предоставить сотрудникам спецодежду, проживание в фургонах и трехразовое питание. Также проезд для будущих работников оплачивается за счет компании. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут упаковщика новогодних подарков на зарплату в 84 тысячи рублей. Основное требование, которое предъявляют соискателю — внимательность. Аналогичную зарплату в регионе предлагают врачам-онкологам.