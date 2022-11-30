Перевозчик отказался от маршрута в Кургане

Перевозчик будет работать на маршруте еще 2,5 месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане перевозчик отказался от маршрута № 88, который следует от вокзала до садов «Редькино». Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 88 «Вокзал — сады «Редькино». <…> Обязуюсь осуществлять регулярные перевозки, предусмотренные свидетельством в течение 90 дней со дня поступления настоящего заявления в департамент экономического развития Курганской области», — указано в документе, размещенном на сайте.

Документ был подписан в середине ноября. За этот маршрут отвечает компания «Транссервис». «От маршрута отказался перевозчик, который ранее его обслуживал. Мы первый год на нем работали и поняли, что это будет сложно выполнить, потому что сейчас мы выходим на конкурс [по выбору перевозчиков для новых маршрутов]. Мы взвесили свои силы и поняли, что пока надо сосредоточиться на муниципальных маршрутах», — объяснила URA.RU гендиректор компании Наталья Кутепова.

Ранее жители села Альменево остались без единственного перевозчика, который отвечал за автобусный маршрут до Кургана. В Шадринском муниципальном округе перевозчики также отказывались от некоторых маршрутов. Власти округа передали эти маршруты таксистам.