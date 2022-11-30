В Екатеринбурге появился новый автобусный маршрут до аэропорта

01 декабря 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

По Екатеринбургу запустили новый маршрут автобуса до аэропорта Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Екатеринбурге запустили новый автобусный маршрут. Автобус едет от станции метро «Ботаническая» до остановки аэропорта Кольцово. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства. «Теперь со станции метро „Ботаническая“ можно добраться до аэропорта Кольцово на новом автобусном маршруте №01. Внешне автобус не изменился», — рассказал URA.RU читатель агентства. Цена билета за проезд составляет также 32 рубля. Бесконтактная оплата еще не заработала. Ранее URA.RU сообщало, что из Верхней Пышмы в Екатеринбург запустили движение рельсовых автобусов. Первый «Орлан» отправился в уральскую столицу под песни и пляски.

В Екатеринбурге запустили новый автобусный маршрут. Автобус едет от станции метро «Ботаническая» до остановки аэропорта Кольцово. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства. «Теперь со станции метро „Ботаническая“ можно добраться до аэропорта Кольцово на новом автобусном маршруте №01. Внешне автобус не изменился», — рассказал URA.RU читатель агентства. Цена билета за проезд составляет также 32 рубля. Бесконтактная оплата еще не заработала. Ранее URA.RU сообщало, что из Верхней Пышмы в Екатеринбург запустили движение рельсовых автобусов. Первый «Орлан» отправился в уральскую столицу под песни и пляски.