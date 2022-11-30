Первый «Орлан» отправили из Верхней Пышмы в Екатеринбург под песни и пляски. Видео

01 декабря 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начали ходить рельсовые автобусы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из Верхней Пышмы в Екатеринбург запустили движение рельсовых автобусов. Первый «Орлан» отправился в уральскую столицу под песни и пляски, а пассажиров угощали горячим чаем, сообщает официальный telegram-канал УГМК (компания занималась разработкой состава, — прим. URA.RU). «Перед вами рельсовый автобус „Орлан“, который сегодня совершит свой первый рейс из Верхней Пышмы в Екатеринбург и обратно. Его встретили песнями и плясками. Первым пассажирам — горячий чай. Путь до уральской столицы займет полчаса», — рассказали в компании. Ранее URA.RU сообщало, что рельсовые автобусы между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать ежедневно. По будням — 5 пар пригородных поездов (4 из них от/до станции Шарташ), по выходным — 4 пары. Стоимость проезда составляет 67 рублей. Двумя месяцами ранее между городами запустили трамвайное сообщение.

Из Верхней Пышмы в Екатеринбург запустили движение рельсовых автобусов. Первый «Орлан» отправился в уральскую столицу под песни и пляски, а пассажиров угощали горячим чаем, сообщает официальный telegram-канал УГМК (компания занималась разработкой состава, — прим. URA.RU). «Перед вами рельсовый автобус „Орлан“, который сегодня совершит свой первый рейс из Верхней Пышмы в Екатеринбург и обратно. Его встретили песнями и плясками. Первым пассажирам — горячий чай. Путь до уральской столицы займет полчаса», — рассказали в компании. Ранее URA.RU сообщало, что рельсовые автобусы между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать ежедневно. По будням — 5 пар пригородных поездов (4 из них от/до станции Шарташ), по выходным — 4 пары. Стоимость проезда составляет 67 рублей. Двумя месяцами ранее между городами запустили трамвайное сообщение.