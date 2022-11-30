30 ноября 2022

Первый «Орлан» отправили из Верхней Пышмы в Екатеринбург под песни и пляски. Видео

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Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начали ходить рельсовые автобусы Фото:

Из Верхней Пышмы в Екатеринбург запустили движение рельсовых автобусов. Первый «Орлан» отправился в уральскую столицу под песни и пляски, а пассажиров угощали горячим чаем, сообщает официальный telegram-канал УГМК (компания занималась разработкой состава, — прим. URA.RU).

«Перед вами рельсовый автобус „Орлан“, который сегодня совершит свой первый рейс из Верхней Пышмы в Екатеринбург и обратно. Его встретили песнями и плясками. Первым пассажирам — горячий чай. Путь до уральской столицы займет полчаса», — рассказали в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что рельсовые автобусы между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать ежедневно. По будням — 5 пар пригородных поездов (4 из них от/до станции Шарташ), по выходным — 4 пары. Стоимость проезда составляет 67 рублей. Двумя месяцами ранее между городами запустили трамвайное сообщение.

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Из Верхней Пышмы в Екатеринбург запустили движение рельсовых автобусов. Первый «Орлан» отправился в уральскую столицу под песни и пляски, а пассажиров угощали горячим чаем, сообщает официальный telegram-канал УГМК (компания занималась разработкой состава, — прим. URA.RU). «Перед вами рельсовый автобус „Орлан“, который сегодня совершит свой первый рейс из Верхней Пышмы в Екатеринбург и обратно. Его встретили песнями и плясками. Первым пассажирам — горячий чай. Путь до уральской столицы займет полчаса», — рассказали в компании. Ранее URA.RU сообщало, что рельсовые автобусы между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать ежедневно. По будням — 5 пар пригородных поездов (4 из них от/до станции Шарташ), по выходным — 4 пары. Стоимость проезда составляет 67 рублей. Двумя месяцами ранее между городами запустили трамвайное сообщение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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