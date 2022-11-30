Массовый исход мигрантов привел к коллапсу на свердловском рынке труда

01 декабря 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Сферы, традиционно рассчитывающие на мигрантскую силу, пострадали за 2022 год Фото: Денис Моргунов © URA.RU На фоне массового отъезда мигрантов из Свердловской области, зафиксированного Свердловскстатом по результатам 2022 года, на региональном рынке труда резко выросло количество вакансий в некоторых профессиональных сферах, как правило, активно занимаемых работниками из стран ближнего зарубежья. Об этом стало известно благодаря исследованию HeadHunter, имеющемуся в распоряжении URA.RU. «Если говорить про отрасли компаний, которые часто нанимают трудовых мигрантов, то можно отметить, что в отрасли ЖКХ по сравнению с началом года количество вакансий выросло на 24%. В отрасли общепита и гостеприимства — на 28%», — говорится в исследовании HH. Ранее Свердловскстат по итогам января-августа 2022 года зафиксировал массовый отъезд мигрантов из Свердловской области. В частности, за вышеуказанные сроки количество покинувших регион жителей ближнего зарубежья превысило количество въезжающих на 4 264 человека. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, количество въезжающих в область мигрантов снизилось на 6 165 человек.

На фоне массового отъезда мигрантов из Свердловской области, зафиксированного Свердловскстатом по результатам 2022 года, на региональном рынке труда резко выросло количество вакансий в некоторых профессиональных сферах, как правило, активно занимаемых работниками из стран ближнего зарубежья. Об этом стало известно благодаря исследованию HeadHunter, имеющемуся в распоряжении URA.RU. «Если говорить про отрасли компаний, которые часто нанимают трудовых мигрантов, то можно отметить, что в отрасли ЖКХ по сравнению с началом года количество вакансий выросло на 24%. В отрасли общепита и гостеприимства — на 28%», — говорится в исследовании HH. Ранее Свердловскстат по итогам января-августа 2022 года зафиксировал массовый отъезд мигрантов из Свердловской области. В частности, за вышеуказанные сроки количество покинувших регион жителей ближнего зарубежья превысило количество въезжающих на 4 264 человека. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, количество въезжающих в область мигрантов снизилось на 6 165 человек.