30 ноября 2022

В ХМАО работника «Роснефти» будут судить за дачу взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина предложил сотруднику службы безопасности 50 тысяч рублей Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) будут судить местного жителя за коммерческий подкуп и предоставление на работу в компанию «РН-Бурение», подразделение НК «Роснефть», поддельного диплома. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Обвиняемый в 2006 году приобрел поддельный диплом об образовании, который в последующем предоставил в отдел кадров одной из нефтедобывающих компаний. На основании данного диплома он был назначен на должность электромонтера. Подложность указанного документа была выявлена сотрудниками службы безопасности организации. В октябре 2022 года передал должностному лицу коммерческой организации денежные средства в размере 50 тысяч рублей в качестве подкупа за сокрытие сведений о факте подложности диплома», — сообщили в ведомстве.

За содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы дела направлены в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО топ-менеджеру дочки «Газпрома» грозит семь лет за взятки. Его обвиняют в получении коммерческого подкупа в 9 миллионов рублей.

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В Нефтеюганске (ХМАО) будут судить местного жителя за коммерческий подкуп и предоставление на работу в компанию «РН-Бурение», подразделение НК «Роснефть», поддельного диплома. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Обвиняемый в 2006 году приобрел поддельный диплом об образовании, который в последующем предоставил в отдел кадров одной из нефтедобывающих компаний. На основании данного диплома он был назначен на должность электромонтера. Подложность указанного документа была выявлена сотрудниками службы безопасности организации. В октябре 2022 года передал должностному лицу коммерческой организации денежные средства в размере 50 тысяч рублей в качестве подкупа за сокрытие сведений о факте подложности диплома», — сообщили в ведомстве. За содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы дела направлены в суд для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО топ-менеджеру дочки «Газпрома» грозит семь лет за взятки. Его обвиняют в получении коммерческого подкупа в 9 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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