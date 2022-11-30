В Челябинске выросло количество съемных квартир

Владельцы квартир предпочитают сдавать, а не продавать жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в декабре по сравнению с сентябрем 2022 года увеличилось количество квартир для сдачи в аренду. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В декабре по сравнению с сентябрем этого года доступных съемных квартир на рынке Челябинска стало больше. Квартиры дешевеют, и продавать их становится невыгодно, а скоро коммунальные услуги подорожают в среднем на 10%, и собственники квартир вынуждены сдавать жилье, чтобы не нести расходы по содержанию», — поделилась Кушнова.

По ее словам, из-за того, что увеличилось количество предложений на челябинском рынке недвижимости, сами арендодатели вынуждены снижать цены и идти на дополнительные уступки. В частности, отменять квартиросъемщикам дополнительную оплату за свет и отопление. Сейчас аренда квартиры-студии площадью 40 квадратных метров в новостройке обходится арендаторам в 15 тысяч рублей, многие дополнительно оплачивают услуги за свет, газ, и отопление. В «хрущевке» аренда квартиры той же площади составляет 12 тысяч рублей в месяц.

Ранее в Челябинске в третьей декаде сентября 2022 года по сравнению с первой снизились цены на аренду жилья. Средняя стоимость ежемесячной аренды однокомнатной квартиры составила 12,1 тысяч рублей в месяц.