30 ноября 2022

В Свердловской области ограничили рост коммунальных платежей

© Служба новостей «URA.RU»
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В большинстве свердловских муниципалитетов ограничили рост «коммуналки» до 9,5% Фото:

В Свердловской области ограничили рост платы за коммунальные услуги. В большинстве муниципалитетов она изменится не более чем на 9,5%. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Федеральным кабмином установлены предельные значения, на которые могут вырасти тарифы в субъектах, чтобы защитить интересы людей. Для Свердловской области предел установлен на уровне 9% в среднем по региону с предельно допустимым отклонением по муниципальным образованиям до +2%», — рассказали в ДИПе.

Согласно утвержденному на областном уровне решению в большинстве муниципалитетов индексация тарифов на коммунальные услуги будет ограничена до 9,5%. Исключением стали города Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Депутаты местных дум попросили об установлении более высоких значений — до 11,1%, чтобы реализовать крупные инвестиционные программы в сфере ЖКХ.

Ранее агентство сообщало, что у свердловчан появился новый способ оплаты ЖКУ. На их квитанциях появился QR-код, который позволяет оплатить «коммуналку» всего в одно сканирование.

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В Свердловской области ограничили рост платы за коммунальные услуги. В большинстве муниципалитетов она изменится не более чем на 9,5%. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Федеральным кабмином установлены предельные значения, на которые могут вырасти тарифы в субъектах, чтобы защитить интересы людей. Для Свердловской области предел установлен на уровне 9% в среднем по региону с предельно допустимым отклонением по муниципальным образованиям до +2%», — рассказали в ДИПе. Согласно утвержденному на областном уровне решению в большинстве муниципалитетов индексация тарифов на коммунальные услуги будет ограничена до 9,5%. Исключением стали города Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Депутаты местных дум попросили об установлении более высоких значений — до 11,1%, чтобы реализовать крупные инвестиционные программы в сфере ЖКХ. Ранее агентство сообщало, что у свердловчан появился новый способ оплаты ЖКУ. На их квитанциях появился QR-код, который позволяет оплатить «коммуналку» всего в одно сканирование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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