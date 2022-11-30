В Свердловской области ограничили рост коммунальных платежей

01 декабря 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

В большинстве свердловских муниципалитетов ограничили рост «коммуналки» до 9,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области ограничили рост платы за коммунальные услуги. В большинстве муниципалитетов она изменится не более чем на 9,5%. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Федеральным кабмином установлены предельные значения, на которые могут вырасти тарифы в субъектах, чтобы защитить интересы людей. Для Свердловской области предел установлен на уровне 9% в среднем по региону с предельно допустимым отклонением по муниципальным образованиям до +2%», — рассказали в ДИПе. Согласно утвержденному на областном уровне решению в большинстве муниципалитетов индексация тарифов на коммунальные услуги будет ограничена до 9,5%. Исключением стали города Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Депутаты местных дум попросили об установлении более высоких значений — до 11,1%, чтобы реализовать крупные инвестиционные программы в сфере ЖКХ. Ранее агентство сообщало, что у свердловчан появился новый способ оплаты ЖКУ. На их квитанциях появился QR-код, который позволяет оплатить «коммуналку» всего в одно сканирование.

В Свердловской области ограничили рост платы за коммунальные услуги. В большинстве муниципалитетов она изменится не более чем на 9,5%. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Федеральным кабмином установлены предельные значения, на которые могут вырасти тарифы в субъектах, чтобы защитить интересы людей. Для Свердловской области предел установлен на уровне 9% в среднем по региону с предельно допустимым отклонением по муниципальным образованиям до +2%», — рассказали в ДИПе. Согласно утвержденному на областном уровне решению в большинстве муниципалитетов индексация тарифов на коммунальные услуги будет ограничена до 9,5%. Исключением стали города Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Депутаты местных дум попросили об установлении более высоких значений — до 11,1%, чтобы реализовать крупные инвестиционные программы в сфере ЖКХ. Ранее агентство сообщало, что у свердловчан появился новый способ оплаты ЖКУ. На их квитанциях появился QR-код, который позволяет оплатить «коммуналку» всего в одно сканирование.