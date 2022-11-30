Пермские власти объявили о флешмобе для профилактики национализма

01 декабря 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Конкурс нацелен на патриотичное воспитание молодежи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Пермского края предложили принять участие во флешмобе, посвященном Дню региона. Организатором его проведения является краевое министерство территориальной безопасности. В минтербезопасности отмечают, что проведение флешмоба направлено на «профилактику экстремизма и национализма в детской и молодежной среде» и позволит «вовлечь детей и молодежь в общественно-значимую деятельность по патриотическому воспитанию». «К участию во флешмобе принимается самостоятельно изготовленное видео, в котором ребенок 6-12 лет совместно с одним взрослым (родитель, усыновитель, опекун, законный представитель, член семьи от 18 лет) читает стихотворение или короткий рассказ о Пермском крае, Уральском регионе, родном городе, селе, поселке, деревне, улице и т. д., либо исполняет песню на ту же тематику. В кадре должно быть два человека, независимо от участия в исполнении», — прописано в условиях конкурса. Прием заявок от участников будет проходить в период с 1 по 4 декабря. Участники могут отправить свои поздравления в сообщество «WebФильтр59» соцсети «ВКонтакте». День Пермского края отмечается 1 декабря. Новый субъект РФ был образован в 2005 году после объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Решение об объединении территорий приняли жители указанных субъектов.

Жителям Пермского края предложили принять участие во флешмобе, посвященном Дню региона. Организатором его проведения является краевое министерство территориальной безопасности. В минтербезопасности отмечают, что проведение флешмоба направлено на «профилактику экстремизма и национализма в детской и молодежной среде» и позволит «вовлечь детей и молодежь в общественно-значимую деятельность по патриотическому воспитанию». «К участию во флешмобе принимается самостоятельно изготовленное видео, в котором ребенок 6-12 лет совместно с одним взрослым (родитель, усыновитель, опекун, законный представитель, член семьи от 18 лет) читает стихотворение или короткий рассказ о Пермском крае, Уральском регионе, родном городе, селе, поселке, деревне, улице и т. д., либо исполняет песню на ту же тематику. В кадре должно быть два человека, независимо от участия в исполнении», — прописано в условиях конкурса. Прием заявок от участников будет проходить в период с 1 по 4 декабря. Участники могут отправить свои поздравления в сообщество «WebФильтр59» соцсети «ВКонтакте». День Пермского края отмечается 1 декабря. Новый субъект РФ был образован в 2005 году после объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Решение об объединении территорий приняли жители указанных субъектов.