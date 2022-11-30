На детской площадке пермского города образовалось фекальное болото. Фото

В Яйве на детской площадке прорвало канализацию

01 декабря 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Вся детская площадка затоплена (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В городе Яйва Пермского края по адресу Парковая 9 прорвало канализацию. Нечистоты затопили детскую площадку. Об этом сообщают местные жители в группе «Подслушано Яйва в соцсети «ВКонтакте». «Парковая 9, во дворе гейзер говнища так и бьет из-под земли, а рядом горка железная, дети катаются», — сказано в посте. Местные жители пишут, что такие прорывы для данной территории не редкость. «Я до 2013 жил в 9-ке и играл на этой площадке. Эта достопримечательность появлялась там регулярно и с начала 90-х», — сообщает Николай Деркач. «Это зеленое, вонючее болото уже лет 8. Каждый день вижу из окна. Летом копали. Затычка не выдержала», — пишет Елена Дементьева. «Интересно, рядом нет трубы водопроводной с трещинами, не может то омно попасть в питьевую воду, все в курсе в каком состоянии водопровод в поселке», — переживает Татьяна Цыбина. В администрации Яйвы корреспонденту URA.RU посоветовали связаться с ресурсоснабжающей организацией «Жилкомсервис». По указанному телефону дозвониться не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Березниках Пермского края часть Советского проспекта в центре города топит канализационными стоками. На одном из опубликованных фото видно, как канализационная жидкость от холодной температуры на проспекте превратилась в лед. Детские качели стоят прямо в нечистотах Фото: «Подслушано Яйва» «ВКонтакте»

В городе Яйва Пермского края по адресу Парковая 9 прорвало канализацию. Нечистоты затопили детскую площадку. Об этом сообщают местные жители в группе «Подслушано Яйва в соцсети «ВКонтакте». «Парковая 9, во дворе гейзер говнища так и бьет из-под земли, а рядом горка железная, дети катаются», — сказано в посте. Местные жители пишут, что такие прорывы для данной территории не редкость. «Я до 2013 жил в 9-ке и играл на этой площадке. Эта достопримечательность появлялась там регулярно и с начала 90-х», — сообщает Николай Деркач. «Это зеленое, вонючее болото уже лет 8. Каждый день вижу из окна. Летом копали. Затычка не выдержала», — пишет Елена Дементьева. «Интересно, рядом нет трубы водопроводной с трещинами, не может то омно попасть в питьевую воду, все в курсе в каком состоянии водопровод в поселке», — переживает Татьяна Цыбина. В администрации Яйвы корреспонденту URA.RU посоветовали связаться с ресурсоснабжающей организацией «Жилкомсервис». По указанному телефону дозвониться не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Березниках Пермского края часть Советского проспекта в центре города топит канализационными стоками. На одном из опубликованных фото видно, как канализационная жидкость от холодной температуры на проспекте превратилась в лед.