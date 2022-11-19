В пермском городе центральную улицу затопило канализационными отходами. Фото

20 ноября 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

Канализационными стоками топит центральный проспект в Березниках Фото: Александр Кондратюк © URA.RU В Березниках Пермского края часть Советского проспекта в центре города топит канализационными стоками. Об этом сообщают местные жители в паблике «Инцидент Пермь» социальной сети «ВКонтакте». «Березники. Советский проспект, канализация. Уже второй день бежит и воняет», — указано в посте группы. На одном из опубликованных фото видно, как канализационная жидкость от холодной температуры на проспекте превратилась в лед. URA.RU направило запрос в администрацию Березников. В чем причина коммунальной аварии и когда проблему устранят, в мэрии на момент публикации не ответили. Ранее в Перми затопило центральные улицы из-за прорыва водовода. О коммунальной аварии тогда сообщила ресурсоснабжающая компания «Новогор-Прикамье». Прошлой зимой в Орджоникидзевском районе Перми из-за аварии на водоводе затопило улицу Цимлянскую, без воды остались сотни жителей. Канализационные стоки текут на центральный проспект несколько дней Паблик «Инцидент Пермь», «ВКонтакте» Жители Березников жалуются на коммунальную аварию. Канализационные стоки превращаются в гололед Паблик «Инцидент Пермь», «ВКонтакте»

В Березниках Пермского края часть Советского проспекта в центре города топит канализационными стоками. Об этом сообщают местные жители в паблике «Инцидент Пермь» социальной сети «ВКонтакте». «Березники. Советский проспект, канализация. Уже второй день бежит и воняет», — указано в посте группы. На одном из опубликованных фото видно, как канализационная жидкость от холодной температуры на проспекте превратилась в лед. URA.RU направило запрос в администрацию Березников. В чем причина коммунальной аварии и когда проблему устранят, в мэрии на момент публикации не ответили. Ранее в Перми затопило центральные улицы из-за прорыва водовода. О коммунальной аварии тогда сообщила ресурсоснабжающая компания «Новогор-Прикамье». Прошлой зимой в Орджоникидзевском районе Перми из-за аварии на водоводе затопило улицу Цимлянскую, без воды остались сотни жителей.