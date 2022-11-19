19 ноября 2022
18 ноября 2022

В пермском городе центральную улицу затопило канализационными отходами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
Канализационными стоками топит центральный проспект в Березниках Фото:

В Березниках Пермского края часть Советского проспекта в центре города топит канализационными стоками. Об этом сообщают местные жители в паблике «Инцидент Пермь» социальной сети «ВКонтакте».

«Березники. Советский проспект, канализация. Уже второй день бежит и воняет», — указано в посте группы. На одном из опубликованных фото видно, как канализационная жидкость от холодной температуры на проспекте превратилась в лед.

URA.RU направило запрос в администрацию Березников. В чем причина коммунальной аварии и когда проблему устранят, в мэрии на момент публикации не ответили. Ранее в Перми затопило центральные улицы из-за прорыва водовода. О коммунальной аварии тогда сообщила ресурсоснабжающая компания «Новогор-Прикамье». Прошлой зимой в Орджоникидзевском районе Перми из-за аварии на водоводе затопило улицу Цимлянскую, без воды остались сотни жителей.

Канализационные стоки текут на центральный проспект несколько дней
Жители Березников жалуются на коммунальную аварию. Канализационные стоки превращаются в гололед

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В Березниках Пермского края часть Советского проспекта в центре города топит канализационными стоками. Об этом сообщают местные жители в паблике «Инцидент Пермь» социальной сети «ВКонтакте». «Березники. Советский проспект, канализация. Уже второй день бежит и воняет», — указано в посте группы. На одном из опубликованных фото видно, как канализационная жидкость от холодной температуры на проспекте превратилась в лед. URA.RU направило запрос в администрацию Березников. В чем причина коммунальной аварии и когда проблему устранят, в мэрии на момент публикации не ответили. Ранее в Перми затопило центральные улицы из-за прорыва водовода. О коммунальной аварии тогда сообщила ресурсоснабжающая компания «Новогор-Прикамье». Прошлой зимой в Орджоникидзевском районе Перми из-за аварии на водоводе затопило улицу Цимлянскую, без воды остались сотни жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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