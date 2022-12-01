Доброволец из Сербии рассказал о работе снайперов в российской армии

Сербский доброволец «Деки»: снайперов готовят из мобилизованных россиян

01 декабря 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

У снайперов есть винтовки для выполнения различных задач, отметил «Деки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Знаменитый сербский доброволец Деян «Деки» Берич рассказал о работе российских снайперов в зоне СВО. Как он заявил в интервью корреспонденту URA.RU, сегодня снайперов-разведчиков готовят из вчерашних мобилизованных, а у отечественных стрелков есть оружие для выполнения различных задач. «Мы недавно приняли хорошую группу молодых снайперов, ребята учились усердно, как положено — хотя они были просто мобилизованы, но за месяц очень много чему научились и стали очень хорошими стрелками. Не просто стрелками, но снайперами-разведчиками. Но надо уметь ими пользоваться, а у нас думают, что если снайперу дать большую винтовку, вопрос будет решен. Нет! Есть подразделения, которые должны заниматься только стрельбой на большие дистанции, есть те, которым достаточно СВД (прицельная дальность стрельбы до 1300 м с оптическим прицелом, прим. URA.RU). Это правильный подход. А просто забросать кучей винтовок, с которыми люди не умеют работать, когда с СВД переходят на винтовку большего калибра — это все равно что вы владели всю жизнь „Жигули“, а потом вам дают BMW на автомате — ну что вы будете с ним делать? Будете кататься, но будете ли вы кататься правильно, двигатель не сгорит, а вы не убьете себя по дороге?», — рассказал Деки. По словам серба, для снайпера очень важное значение имеет его оружие. Винтовка меньшего калибра будет нужнее в условиях ограниченного пространства, например, при штурме городов или укрепрайонов противника. В то время как больший калибр необходим для поражения противника на значительном расстоянии. «Когда началась СВО, у нас были и винтовки Лобаева, и „Корды“ (снайперская винтовка АСВК, прим. URA.RU). Конкретно у нас были винтовки Лобаева 408 калибра, которые сделали мировой рекорд (в 2017 году мишень диаметром 1:1 м была поражена с дистанции 4170 м, прим. URA.RU), и были 12,7-мм „Корды“. Но эти винтовки нам были совсем не нужны, потому что тогда мы вели городские бои на близкой дистанции. Я купил свою винтовку 308 калибра в 2016 году, так она была самая маленькая. Поэтому у нас было большое желание забрать СВД у нациков. А так основной винтовкой, которыми мы пользовались, был Винторез», — заключил доброволец. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Знаменитый сербский доброволец Деян «Деки» Берич рассказал о работе российских снайперов в зоне СВО. Как он заявил в интервью корреспонденту URA.RU, сегодня снайперов-разведчиков готовят из вчерашних мобилизованных, а у отечественных стрелков есть оружие для выполнения различных задач. «Мы недавно приняли хорошую группу молодых снайперов, ребята учились усердно, как положено — хотя они были просто мобилизованы, но за месяц очень много чему научились и стали очень хорошими стрелками. Не просто стрелками, но снайперами-разведчиками. Но надо уметь ими пользоваться, а у нас думают, что если снайперу дать большую винтовку, вопрос будет решен. Нет! Есть подразделения, которые должны заниматься только стрельбой на большие дистанции, есть те, которым достаточно СВД (прицельная дальность стрельбы до 1300 м с оптическим прицелом, прим. URA.RU). Это правильный подход. А просто забросать кучей винтовок, с которыми люди не умеют работать, когда с СВД переходят на винтовку большего калибра — это все равно что вы владели всю жизнь „Жигули“, а потом вам дают BMW на автомате — ну что вы будете с ним делать? Будете кататься, но будете ли вы кататься правильно, двигатель не сгорит, а вы не убьете себя по дороге?», — рассказал Деки. По словам серба, для снайпера очень важное значение имеет его оружие. Винтовка меньшего калибра будет нужнее в условиях ограниченного пространства, например, при штурме городов или укрепрайонов противника. В то время как больший калибр необходим для поражения противника на значительном расстоянии. «Когда началась СВО, у нас были и винтовки Лобаева, и „Корды“ (снайперская винтовка АСВК, прим. URA.RU). Конкретно у нас были винтовки Лобаева 408 калибра, которые сделали мировой рекорд (в 2017 году мишень диаметром 1:1 м была поражена с дистанции 4170 м, прим. URA.RU), и были 12,7-мм „Корды“. Но эти винтовки нам были совсем не нужны, потому что тогда мы вели городские бои на близкой дистанции. Я купил свою винтовку 308 калибра в 2016 году, так она была самая маленькая. Поэтому у нас было большое желание забрать СВД у нациков. А так основной винтовкой, которыми мы пользовались, был Винторез», — заключил доброволец. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса.