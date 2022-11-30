Семьи тюменцев, отправившихся на СВО, получат преференцию от властей

Семьи военнослужащих и мобилизованных тюменцев будут проходить медреабилитацию вне очереди

Семьям мобилизованных готовятся утвердить медицинскую льготу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Члены семей мобилизованных тюменцев, а также тех, кто заключил контракты о военной службе или отправился на спецоперацию в качестве добровольца, будут получать медицинскую реабилитацию вне очереди. Соответствующее постановление подготовили в правительстве области.

«Внести изменения в постановление „О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“. Наделить внеочередным правом на оказание реабилитационной медпомощи при наличии медпоказаний по полису ОМС членов семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии, граждан, добровольно принимающих участие в спецоперации, а также призванных по мобилизации», — говорится в документе властей.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Когда он будет подписан, его действие распространится на период с 22 ноября.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области озвучили ряд мер поддержки мобилизованным и их семьям. Медицинская реабилитация также входит в их число, однако необходимые изменения в закон пока не внесены.