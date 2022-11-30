30 ноября 2022
29 ноября 2022

Семьи тюменцев, отправившихся на СВО, получат преференцию от властей

Семьи военнослужащих и мобилизованных тюменцев будут проходить медреабилитацию вне очереди
© Служба новостей «URA.RU»
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Семьям мобилизованных готовятся утвердить медицинскую льготу Фото:
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Члены семей мобилизованных тюменцев, а также тех, кто заключил контракты о военной службе или отправился на спецоперацию в качестве добровольца, будут получать медицинскую реабилитацию вне очереди. Соответствующее постановление подготовили в правительстве области.

«Внести изменения в постановление „О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“. Наделить внеочередным правом на оказание реабилитационной медпомощи при наличии медпоказаний по полису ОМС членов семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии, граждан, добровольно принимающих участие в спецоперации, а также призванных по мобилизации», — говорится в документе властей.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Когда он будет подписан, его действие распространится на период с 22 ноября.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области озвучили ряд мер поддержки мобилизованным и их семьям. Медицинская реабилитация также входит в их число, однако необходимые изменения в закон пока не внесены.

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Члены семей мобилизованных тюменцев, а также тех, кто заключил контракты о военной службе или отправился на спецоперацию в качестве добровольца, будут получать медицинскую реабилитацию вне очереди. Соответствующее постановление подготовили в правительстве области. «Внести изменения в постановление „О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“. Наделить внеочередным правом на оказание реабилитационной медпомощи при наличии медпоказаний по полису ОМС членов семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии, граждан, добровольно принимающих участие в спецоперации, а также призванных по мобилизации», — говорится в документе властей. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Когда он будет подписан, его действие распространится на период с 22 ноября. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области озвучили ряд мер поддержки мобилизованным и их семьям. Медицинская реабилитация также входит в их число, однако необходимые изменения в закон пока не внесены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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