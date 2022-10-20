Детей мобилизованных тюменцев будут кормить и развивать за счет бюджета

Родные мобилизованных могут рассчитывать на поддержку от властей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Семьи мобилизованных тюменцев получат ряд мер соцподдержки от правительства региона. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор области Александр Моор. В списке — бесплатное питание для школьников и студентов, освобождение от платы за детские сады и оплата кружков и секций.

«Семьи земляков, которые ушли защищать нашу Родину, как и обещал, получат поддержку. Запускаем в регионе комплекс мер социальной помощи. Всех школьников с первого по 11-й классы из семей военнослужащих обеспечим бесплатными горячими завтраками и обедами», — написал губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.

Горячие обеды бесплатно будут предоставлять и студентам техникумов, колледжей и вузов. Также семьи освободят от платы за детские сады, в школах создадут группы продленного дня для детей из 1-6 классов. Дети также смогут бесплатно посещать кружки и секции в учреждениях допобразования.

Реабилитационная помощь военнослужащим и их родным по полису ОМС будет предоставляться без очереди. В целом в списке 18 мер поддержки, полный перечень размещен на портале для официального опубликования нормативных актов.

Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. После этого в регионах начали вводить меры помощи для призванных и их семей. В частности, в Тюменской области установили единовременную выплату в 100 тысяч рублей.