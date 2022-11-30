Политолог Орлов предрек отставку губернатора ХМАО

01 декабря 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

При этом Орлов не исключает, что Комарова будет работать до конца губернаторского срока Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова может уйти в отставку раньше окончания срока ее полномочий. Такую версию озвучил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов у себя в telegram-канале и подтвердил в разговоре с URA.RU. «Вероятность отставки [губернатор ХМАО] Натальи Комаровой значительна. Действие двух негативных факторов: фактического распада „олигархического консенсуса“ и недовольства региональной элиты — в ближайшее время будет усиливаться. Принятие конкретного решения и его конфигурация зависят от федерального центра. Однако пока это решение не принято», — сказал Орлов. Он также обозначил, что на решение об отставке могут повлиять коррупционные и имиджевые скандалы в регионе, а также масштабные лесные пожары. Заведующая кафедрой политологии Сургутского госуниверситета Надежда Ушакова в разговоре с URA.RU заявила, что не разделяет мнение своего коллеги о предстоящей отставке губернатора Югры. «Можно вспомнить три последних года, когда в „губернаторопад“ — смену глав регионов — о ней в различных изданиях не вспоминал только ленивый. По факту — Наталье Комаровой удается разочаровывать прогнозистов. Она уверенно управляет регионом, включена в повестку, как на муниципальном уровне, так и на федеральном. Ее встречи и прямые линии имеют широкий общественный резонанс, обсуждаются во всех СМИ. Она открыта для любых вопросов, ищет оптимальные варианты решения. Конечно, в таком плотном графике не может все быть гладко. Но заслуг у нее больше, чем провалов», — считает Ушакова. Ранее URA.RU сообщало, что летом другой федеральный политолог — Марат Баширов предрекал, что губернатор Югры может возглавить Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Однако этот переход так и не состоялся. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова может уйти в отставку раньше окончания срока ее полномочий. Такую версию озвучил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов у себя в telegram-канале и подтвердил в разговоре с URA.RU. «Вероятность отставки [губернатор ХМАО] Натальи Комаровой значительна. Действие двух негативных факторов: фактического распада „олигархического консенсуса“ и недовольства региональной элиты — в ближайшее время будет усиливаться. Принятие конкретного решения и его конфигурация зависят от федерального центра. Однако пока это решение не принято», — сказал Орлов. Он также обозначил, что на решение об отставке могут повлиять коррупционные и имиджевые скандалы в регионе, а также масштабные лесные пожары. Заведующая кафедрой политологии Сургутского госуниверситета Надежда Ушакова в разговоре с URA.RU заявила, что не разделяет мнение своего коллеги о предстоящей отставке губернатора Югры. «Можно вспомнить три последних года, когда в „губернаторопад“ — смену глав регионов — о ней в различных изданиях не вспоминал только ленивый. По факту — Наталье Комаровой удается разочаровывать прогнозистов. Она уверенно управляет регионом, включена в повестку, как на муниципальном уровне, так и на федеральном. Ее встречи и прямые линии имеют широкий общественный резонанс, обсуждаются во всех СМИ. Она открыта для любых вопросов, ищет оптимальные варианты решения. Конечно, в таком плотном графике не может все быть гладко. Но заслуг у нее больше, чем провалов», — считает Ушакова. Ранее URA.RU сообщало, что летом другой федеральный политолог — Марат Баширов предрекал, что губернатор Югры может возглавить Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Однако этот переход так и не состоялся.