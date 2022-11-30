Пермяк засудил мэрию за капремонт

01 декабря 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Суд взыскал с администрации 284 тысячи рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Житель Перми подал иск в суд на администрацию из-за того, что ему не сделали капитальный ремонт в доме. Мужчине удалось взыскать с администрации 284 тысячи рублей, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Взыскать с администрации г. Перми в пользу Артемова Н. В., компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт в размере 284 200 рублей», — говорится в решении. Также мэрия должна возместить стоимость оценки ущерба в 15 тысяч рублей. Ранее квартиру пермяка признали аварийной и изъяли за возмещение в размере 2,6 млн рублей. Позже выяснилось, что истец имеет право на компенсацию за отсутствие капремонта. Последний раз ремонт производили в доме более 30 лет назад. Частная компания, производившая подсчет ущерба, оценила его в 400 тысяч рублей, однако ответчик поручил произвести экспертизу другому подрядчику, который оценил ущерб уже в 284 тысячи рублей. Суд принял во внимание экспертизу подрядчика администрации.

Житель Перми подал иск в суд на администрацию из-за того, что ему не сделали капитальный ремонт в доме. Мужчине удалось взыскать с администрации 284 тысячи рублей, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Взыскать с администрации г. Перми в пользу Артемова Н. В., компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт в размере 284 200 рублей», — говорится в решении. Также мэрия должна возместить стоимость оценки ущерба в 15 тысяч рублей. Ранее квартиру пермяка признали аварийной и изъяли за возмещение в размере 2,6 млн рублей. Позже выяснилось, что истец имеет право на компенсацию за отсутствие капремонта. Последний раз ремонт производили в доме более 30 лет назад. Частная компания, производившая подсчет ущерба, оценила его в 400 тысяч рублей, однако ответчик поручил произвести экспертизу другому подрядчику, который оценил ущерб уже в 284 тысячи рублей. Суд принял во внимание экспертизу подрядчика администрации.