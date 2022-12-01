«Автоваз» хочет продавать автомобили в Африку

01 декабря 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Глава «Автоваза» сообщил, что компания поставит автомобили в Африку Фото: Антон Белицкий © URA.RU Компания «Автоваз» рассматривает возможности выхода на новые рынки, в первую очередь, на африканский континент. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов. «Беларусь и Казахстан, возможно некоторые другие рынки стран СНГ и, конечно, мы смотрим на новые рынки, в первую очередь африканский континент», — сообщил Соколов, слова которого приводит агентство ТАСС. Компания «Автоваз», по замечанию Соколова, планирует экспортировать более 20 тысяч автомобилей в следующем году. Ранее Максим Соколов похвастался рекордными показателями «Автоваза» на российском рынке. Согласно его словам, компания нарастила долю на российском авторынке до рекордных 40%.

Компания «Автоваз» рассматривает возможности выхода на новые рынки, в первую очередь, на африканский континент. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов. «Беларусь и Казахстан, возможно некоторые другие рынки стран СНГ и, конечно, мы смотрим на новые рынки, в первую очередь африканский континент», — сообщил Соколов, слова которого приводит агентство ТАСС. Компания «Автоваз», по замечанию Соколова, планирует экспортировать более 20 тысяч автомобилей в следующем году. Ранее Максим Соколов похвастался рекордными показателями «Автоваза» на российском рынке. Согласно его словам, компания нарастила долю на российском авторынке до рекордных 40%.