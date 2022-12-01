«Автоваз» хочет продавать автомобили в Африку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, лада, автоваз
Глава «Автоваза» сообщил, что компания поставит автомобили в Африку Фото:

Компания «Автоваз» рассматривает возможности выхода на новые рынки, в первую очередь, на африканский континент. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.

«Беларусь и Казахстан, возможно некоторые другие рынки стран СНГ и, конечно, мы смотрим на новые рынки, в первую очередь африканский континент», — сообщил Соколов, слова которого приводит агентство ТАСС. Компания «Автоваз», по замечанию Соколова, планирует экспортировать более 20 тысяч автомобилей в следующем году.

Ранее Максим Соколов похвастался рекордными показателями «Автоваза» на российском рынке. Согласно его словам, компания нарастила долю на российском авторынке до рекордных 40%.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Компания «Автоваз» рассматривает возможности выхода на новые рынки, в первую очередь, на африканский континент. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов. «Беларусь и Казахстан, возможно некоторые другие рынки стран СНГ и, конечно, мы смотрим на новые рынки, в первую очередь африканский континент», — сообщил Соколов, слова которого приводит агентство ТАСС. Компания «Автоваз», по замечанию Соколова, планирует экспортировать более 20 тысяч автомобилей в следующем году. Ранее Максим Соколов похвастался рекордными показателями «Автоваза» на российском рынке. Согласно его словам, компания нарастила долю на российском авторынке до рекордных 40%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...