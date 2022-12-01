«Автоваз» хочет продавать автомобили в Африку

Глава «Автоваза» сообщил, что компания поставит автомобили в Африку
Компания «Автоваз» рассматривает возможности выхода на новые рынки, в первую очередь, на африканский континент. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.
«Беларусь и Казахстан, возможно некоторые другие рынки стран СНГ и, конечно, мы смотрим на новые рынки, в первую очередь африканский континент», — сообщил Соколов, слова которого приводит агентство ТАСС. Компания «Автоваз», по замечанию Соколова, планирует экспортировать более 20 тысяч автомобилей в следующем году.
Ранее Максим Соколов похвастался рекордными показателями «Автоваза» на российском рынке. Согласно его словам, компания нарастила долю на российском авторынке до рекордных 40%.
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