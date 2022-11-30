Квартира находится на 8 этаже Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

В Нижневартовске выставили на продажу двухкомнатную квартиру с косметическим ремонтом за 3,7 миллиарда рублей. Таким образом квадратный метр жилья обойдется в более чем 81 млн рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито».

«Продам квартиру, с ремонтом, кухня встроенная, в ванной плитка, балкон ПВХ сделан в этом году, утепление, радиаторы новые, в подъезде ремонт. Стоимость — 3 750 000 000 рублей. В квартире две комнаты, а площадь жилья составляет 46 квадратных метров», — следует из публикации.

В объявлении говорится, что продавец готов торговаться с покупателем в цене. При этом уточнить у автора объявления с чем связана столь высокая цена объекта на момент публикации новости не удалось. По телефону указанному в объявлении никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают двухуровневый пентхаус за 130 миллионов рублей. Общая площадь с террасой более 400 квадратных метров.

В квартире выполнен косметический ремонт Фото: «Авито»