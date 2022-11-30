Власти ЯНАО объяснили, почему полгода не назначали замдиректора окружного департамента

Первого замдиректора департамента соцзащиты населения ЯНАО не назначали из-за реорганизации

Департамент соцзащиты населения объявил конкурс на ведущую должность Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти ЯНАО полгода не назначали заместителя директора соцзащиты населения ЯНАО из-за масштабной реорганизации, которая проводилась в структуре, сейчас же правительство объявило конкурс на эту должность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе властей региона.

«Конкурс на должность первого заместителя директора департамента объявлен после проведения организационно-штатных мероприятий. Так, была оптимизирована структура департамента путем перераспределения сферы (области) деятельности между первым заместителем директора департамента и заместителем директора департамента, подготовлен и утвержден должностной регламент первого заместителя директора департамента, подготовлены необходимые документы для проведения конкурса», — сообщили в правительстве.

Объявление о проведение конкурса на должность первого заместителя директора департамента соцзащиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа размещено на сайте hh.ru. При отборе будет несколько этапов конкурса, на которых участники будут выполнять задания. Очный этап пройдет 15—16 февраля в Салехарде, итоги конкурса будут объявлены 16 февраля 2023 года. С условиями труда, требованиями и задачами работника можно ознакомиться в размещенном объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что штат департамента соцзащиты расширили из-за увеличения объема работы. В отдел организации предоставления мер соцподдержки добавили двух специалистов.