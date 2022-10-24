24 октября 2022
23 октября 2022

Власти ЯНАО увеличили штат департамента соцзащиты из-за мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание областной думы. Курган, чиновник, дума, заседание
В отдел предоставления мер соцподдержки взяли еще двух специалистов Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Власти ЯНАО пополнили штат департамента по социальной защите населения ЯНАО из-за увеличения количества мер социальной поддержки мобилизованных и их семей. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа.

«Внесение изменений в структуру департамента социальной защиты населения ЯНАО запланировано в связи с увеличением социальной поддержки отдельных категорий граждан», — говорится в комментарии к документу. В правительстве агентству добавили, что изменения связаны в том числе с тем, что в регионе выросло количество льгот для мобилизованных граждан и их семей. В отдел организации предоставления мер социальной поддержки определили еще двух специалистов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО детям, чьи родители участвуют в СВО, увеличат размер целевой субсидии на обучение до 200 000 рублей. До этого субсидия составляла 80 000 рублей.

Мобилизация в России началась 21 сентября. Из ЯНАО на спецоперацию отправилось 920 мобилизованных граждан.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Власти ЯНАО пополнили штат департамента по социальной защите населения ЯНАО из-за увеличения количества мер социальной поддержки мобилизованных и их семей. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа. «Внесение изменений в структуру департамента социальной защиты населения ЯНАО запланировано в связи с увеличением социальной поддержки отдельных категорий граждан», — говорится в комментарии к документу. В правительстве агентству добавили, что изменения связаны в том числе с тем, что в регионе выросло количество льгот для мобилизованных граждан и их семей. В отдел организации предоставления мер социальной поддержки определили еще двух специалистов. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО детям, чьи родители участвуют в СВО, увеличат размер целевой субсидии на обучение до 200 000 рублей. До этого субсидия составляла 80 000 рублей. Мобилизация в России началась 21 сентября. Из ЯНАО на спецоперацию отправилось 920 мобилизованных граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...