Власти ЯНАО увеличили штат департамента соцзащиты из-за мобилизованных

В отдел предоставления мер соцподдержки взяли еще двух специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Власти ЯНАО пополнили штат департамента по социальной защите населения ЯНАО из-за увеличения количества мер социальной поддержки мобилизованных и их семей. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа.

«Внесение изменений в структуру департамента социальной защиты населения ЯНАО запланировано в связи с увеличением социальной поддержки отдельных категорий граждан», — говорится в комментарии к документу. В правительстве агентству добавили, что изменения связаны в том числе с тем, что в регионе выросло количество льгот для мобилизованных граждан и их семей. В отдел организации предоставления мер социальной поддержки определили еще двух специалистов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО детям, чьи родители участвуют в СВО, увеличат размер целевой субсидии на обучение до 200 000 рублей. До этого субсидия составляла 80 000 рублей.

Мобилизация в России началась 21 сентября. Из ЯНАО на спецоперацию отправилось 920 мобилизованных граждан.