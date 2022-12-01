Полпред Якушев дал неожиданную установку по семьям мобилизованных

Полпред Якушев попросил свердловские власти воздержаться от лишних мер поддержки мобилизованных

01 декабря 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев подчеркнул, что помощь мобилизованным должна быть ненавязчивой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Региональные власти и волонтеры должны воздержаться от излишних мер поддержки для семей уральцев, попавших под мобилизацию. Такая помощь должна быть аккуратной и ненавязчивой. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на встрече с добровольцами Свердловской области, передает корреспондент URA.RU. «Есть семьи, которые получили какие-то виды поддержки и говорят, мол, а с остальным мы сами разберемся. Их можно понять. Чтобы мы не действовали как слоны в посудной лавке, мы должны окружить их естественно заботой. Иногда бывают у нас случаи, когда такая забота становится навязчивой. Я бы попросил, чтобы мы в этих вопросах были предельно аккуратными. Наша помощь должна быть искренней и ни в коем случае не нарушать той семейной ауры, чтобы с какими-то вопросами, по которым нас не просят, мы туда не заходили», — обратился Якушев к волонтерам. Полпред дал понять, что к каждой семье стоит искать индивидуальный подход. При этом, подчеркнул Якушев, в условиях мобилизации работа волонтеров оказалась крайне важна для власти: «Без них мы бы не справились».

Региональные власти и волонтеры должны воздержаться от излишних мер поддержки для семей уральцев, попавших под мобилизацию. Такая помощь должна быть аккуратной и ненавязчивой. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на встрече с добровольцами Свердловской области, передает корреспондент URA.RU. «Есть семьи, которые получили какие-то виды поддержки и говорят, мол, а с остальным мы сами разберемся. Их можно понять. Чтобы мы не действовали как слоны в посудной лавке, мы должны окружить их естественно заботой. Иногда бывают у нас случаи, когда такая забота становится навязчивой. Я бы попросил, чтобы мы в этих вопросах были предельно аккуратными. Наша помощь должна быть искренней и ни в коем случае не нарушать той семейной ауры, чтобы с какими-то вопросами, по которым нас не просят, мы туда не заходили», — обратился Якушев к волонтерам. Полпред дал понять, что к каждой семье стоит искать индивидуальный подход. При этом, подчеркнул Якушев, в условиях мобилизации работа волонтеров оказалась крайне важна для власти: «Без них мы бы не справились».