Из-за санкций импорт в Тюменскую область сократился в десятки раз

01 декабря 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

После введения санкций объем импорта упал в 50 раз Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В 2022 году объем импорта в Тюменской области сократился в 50 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом 1 декабря сообщил замдиректора регионального департамента инвестполитики Роман Веселин, выступая на заседании комитета по экономической политике в Тюменской облдуме. «По данным за 8 месяцев 2022 года, импорт в регионе сократился в 50 раз после известных событий. При этом экспорт вырос за аналогичный период в 1,9 раза. Самый большой прирост в несырьевом секторе у кожаных и пушных изделий (в 5 раз), текстиль стали экспортировать на 50% больше, продовольствие на 32%», — отчитался Веселин. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона с просьбой уточнить, какие статьи импорта сократились больше всего. Ответ на него ожидается.

В 2022 году объем импорта в Тюменской области сократился в 50 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом 1 декабря сообщил замдиректора регионального департамента инвестполитики Роман Веселин, выступая на заседании комитета по экономической политике в Тюменской облдуме. «По данным за 8 месяцев 2022 года, импорт в регионе сократился в 50 раз после известных событий. При этом экспорт вырос за аналогичный период в 1,9 раза. Самый большой прирост в несырьевом секторе у кожаных и пушных изделий (в 5 раз), текстиль стали экспортировать на 50% больше, продовольствие на 32%», — отчитался Веселин. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона с просьбой уточнить, какие статьи импорта сократились больше всего. Ответ на него ожидается.