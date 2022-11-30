30 ноября 2022

Из-за санкций импорт в Тюменскую область сократился в десятки раз

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Стратегия 31. Обманутые дольщики. Акция протеста. Июль 2014. Тюмень, пикет, плакат, санкции
После введения санкций объем импорта упал в 50 раз Фото:
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В 2022 году объем импорта в Тюменской области сократился в 50 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом 1 декабря сообщил замдиректора регионального департамента инвестполитики Роман Веселин, выступая на заседании комитета по экономической политике в Тюменской облдуме.

«По данным за 8 месяцев 2022 года, импорт в регионе сократился в 50 раз после известных событий. При этом экспорт вырос за аналогичный период в 1,9 раза. Самый большой прирост в несырьевом секторе у кожаных и пушных изделий (в 5 раз), текстиль стали экспортировать на 50% больше, продовольствие на 32%», — отчитался Веселин.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона с просьбой уточнить, какие статьи импорта сократились больше всего. Ответ на него ожидается.

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В 2022 году объем импорта в Тюменской области сократился в 50 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом 1 декабря сообщил замдиректора регионального департамента инвестполитики Роман Веселин, выступая на заседании комитета по экономической политике в Тюменской облдуме. «По данным за 8 месяцев 2022 года, импорт в регионе сократился в 50 раз после известных событий. При этом экспорт вырос за аналогичный период в 1,9 раза. Самый большой прирост в несырьевом секторе у кожаных и пушных изделий (в 5 раз), текстиль стали экспортировать на 50% больше, продовольствие на 32%», — отчитался Веселин. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона с просьбой уточнить, какие статьи импорта сократились больше всего. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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