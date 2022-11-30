Прокуратура будет судиться с властями курганского города из-за крупной коммунальной аварии

Представители прокуратуры направили иск в Макушинский районный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области представители прокуратуры будут в суде требовать от сотрудников администрации Макушинского округа и МУП «УК «Жилищник» устранить коммунальную аварию, из-за которой жители домов, расположенных в центре Макушино, остались без воды. Данная информация была размещена 1 декабря на сайте областной прокуратуры.

«В Макушинский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на МУП «УК «Жилищник» и Администрацию Макушинского муниципального округа обязанности по восстановлению водоснабжения указанных домов, признании бездействия ответчиков незаконным. Данное заявление находится на рассмотрении», — указано в сообщении.

По данным прокуратуры, 20 ноября на сетях холодного водоснабжения произошла авария, из-за которой без воды остались жители домов, расположенных по ул. Дзержинского, Карла Маркса, Лесная, Ксении Галашовой, а также домов № 1 — 77 по ул. Ленина. 22 ноября директора МУП «УК «Жилищник», отвечающего за водоснабжение, и главу муниципального округа обязали обеспечить жителей водой. Директора компании обвинили в нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. В прокуратуре добавили, что на момент публикации информации водоснабжение не было восстановлено в части домов. При этом возле этих зданий работают водоразборные колонки.

На проблему с водоснабжением в городе также обратили внимание представители СУ СК РФ по Курганской области. На сайте ведомства указано, что сотрудники СК проведут проверку, чтобы дать объективную правовую оценку сложившейся аварийной ситуации. Ранее местные жители жаловались, что в их домах около месяца нет холодной воды. Также в их квартирах возникла проблема с отоплением.