Жители курганского города месяц сидят без воды

Проблемы с водой возникли из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области у жильцов домов, расположенных в центре города Макушино, около месяца не работает холодное водоснабжение. Об этом горожане сообщили в группе «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Уже около месяца по ул. Ленина нет воды. Люди вынуждены ходить на соседние улицы либо ждать подвоза (который случается крайне редко). Семье из четырех человек просто физически невозможно сделать столько запасов воды», — рассказали горожане.

Также, по их словам, в домах еле теплые батареи, а в местном детсаду температура воздуха опускается до +13 градусов. В комментариях под постом представители местной администрации ответили, что занимаются устранением аварийной ситуации. По их словам, 29 ноября в части домов запустили водоснабжение. «На данный момент подача тепла возобновлена в обычном режиме. 1 декабря глава округа лично планирует выехать в детсад, по которому также поступали обращения, чтобы проверить соблюдение температурного режима», — отметили в администрации.

Представители администрации сообщили, что ООО «Теплоресурс» не смогло своевременно пополнить запасы угля, из-за чего в городе возникли проблемы с отоплением. С помощью властей в ближайшее время в город должны привезти крупную партию топлива. Власти добавили, что организацию привлекают к ответственности за некачественно предоставляемые услуги.

Ранее проблемы с отоплением возникли в селе Альменево. Для их решения власти взяли в аренду два котла, а теплоснабжающая организация перешла на другое топливо.