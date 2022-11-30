30 ноября 2022
29 ноября 2022

Депутаты ЯНАО предложили оленеводам сместить путь каслания из-за ремонта дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, оленья упряжка, олени, день оленевода
Ограждение на трассе помешало оленям пройти на зимние пастбища Фото:

Депутаты заксобрания ЯНАО предложили оленеводам сместить традиционный маршрут каслания оленей, которые уперлись в железный барьер на дороге и не смогли пройти. Как сообщается на сайте ведомства, проблема появилась после того, как в ходе реконструкции дорожного участка поставили барьеры, которые перегородили животным путь.

«Депутат ямальского парламента Эдуард Яунгад предложил оленеводам, чей перегон стад приходится на 5 — 7 километр автодороги Аксарка — Салехард, сместить маршрут каслания влево или вправо на 3 километра. С кочевниками депутат встретился в поселке Белоярск, где инспектировал ход забойной кампании. Оленеводов, не сумевших перегнать стадо через автодорогу привычным маршрутом, увидеть не удалось — ушли за оленями дальше в тундру, но участники разговора обещали просьбу депутата передать по адресу», — говорится в сообщении.

Оленеводы осенью столкнулись с затруднениями в перегоне оленей, поскольку на пути каслания власти поставили ограждения. «Оленеводы — мудрые и ответственные люди. Они хорошо понимают, что тундра оказалась под воздействием потепления, а в нынешней политической ситуации важен каждый бюджетный рубль. Решение вопроса достаточно простое — во время перегонов сместиться на несколько километров вправо или влево. Соответствующие указатели поставим, проведем информационную работу», — прокомментировал Эдуард Яунгад.

Ранее сообщалось, что оленеводы пожаловались на то, что власти поставили дорожное ограждение на традиционном пути каслания оленей. Из-за этого четыре тысячи оленей не смогли пройти к зимним пастбищам.

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Депутаты заксобрания ЯНАО предложили оленеводам сместить традиционный маршрут каслания оленей, которые уперлись в железный барьер на дороге и не смогли пройти. Как сообщается на сайте ведомства, проблема появилась после того, как в ходе реконструкции дорожного участка поставили барьеры, которые перегородили животным путь. «Депутат ямальского парламента Эдуард Яунгад предложил оленеводам, чей перегон стад приходится на 5 — 7 километр автодороги Аксарка — Салехард, сместить маршрут каслания влево или вправо на 3 километра. С кочевниками депутат встретился в поселке Белоярск, где инспектировал ход забойной кампании. Оленеводов, не сумевших перегнать стадо через автодорогу привычным маршрутом, увидеть не удалось — ушли за оленями дальше в тундру, но участники разговора обещали просьбу депутата передать по адресу», — говорится в сообщении. Оленеводы осенью столкнулись с затруднениями в перегоне оленей, поскольку на пути каслания власти поставили ограждения. «Оленеводы — мудрые и ответственные люди. Они хорошо понимают, что тундра оказалась под воздействием потепления, а в нынешней политической ситуации важен каждый бюджетный рубль. Решение вопроса достаточно простое — во время перегонов сместиться на несколько километров вправо или влево. Соответствующие указатели поставим, проведем информационную работу», — прокомментировал Эдуард Яунгад. Ранее сообщалось, что оленеводы пожаловались на то, что власти поставили дорожное ограждение на традиционном пути каслания оленей. Из-за этого четыре тысячи оленей не смогли пройти к зимним пастбищам.
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