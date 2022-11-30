Первый вице-губернатор Челябинской области возглавила новый проект ЕР

01 декабря 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Ирина Гехт будет координировать «Женское движение» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Координатором нового партийного проекта ЕР «Женское движение» в регионе назначена первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Это решение глава региона Алексей Текслер озвучил 1 декабря на заседании президиума реготделения партии, передает корреспондент URA.RU. «В ходе заседания, приуроченного ко Дню рождения партии, Ирина Гехт проинформировала о создании нового федерального партийного проекта „Женское движение Единой России“. Губернатор предложил своему заместителю возглавить проект на региональном уровне», — прокомментировали в пресс-службе губернатора. Это решение партийцы приняли единогласно. Ранее URA.RU сообщало, что новый проект призван помочь женщинам-предпринимательницам, в том числе тем, кто остался управлять бизнесом мобилизованных супругов, уехавших на фронт. В ходе мероприятия Текслер также озвучил приоритетные направления работы региональных единороссов. Он отметил, что со стороны коллективного Запада не прекращаются попытки раскачать ситуацию в стране, как в экономическом, так и в политическом плане.

Координатором нового партийного проекта ЕР «Женское движение» в регионе назначена первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Это решение глава региона Алексей Текслер озвучил 1 декабря на заседании президиума реготделения партии, передает корреспондент URA.RU. «В ходе заседания, приуроченного ко Дню рождения партии, Ирина Гехт проинформировала о создании нового федерального партийного проекта „Женское движение Единой России“. Губернатор предложил своему заместителю возглавить проект на региональном уровне», — прокомментировали в пресс-службе губернатора. Это решение партийцы приняли единогласно. Ранее URA.RU сообщало, что новый проект призван помочь женщинам-предпринимательницам, в том числе тем, кто остался управлять бизнесом мобилизованных супругов, уехавших на фронт. В ходе мероприятия Текслер также озвучил приоритетные направления работы региональных единороссов. Он отметил, что со стороны коллективного Запада не прекращаются попытки раскачать ситуацию в стране, как в экономическом, так и в политическом плане.