30 ноября 2022

Первый вице-губернатор Челябинской области возглавила новый проект ЕР

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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, гехт ирина
Ирина Гехт будет координировать «Женское движение» Фото:

Координатором нового партийного проекта ЕР «Женское движение» в регионе назначена первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Это решение глава региона Алексей Текслер озвучил 1 декабря на заседании президиума реготделения партии, передает корреспондент URA.RU.

«В ходе заседания, приуроченного ко Дню рождения партии, Ирина Гехт проинформировала о создании нового федерального партийного проекта „Женское движение Единой России“. Губернатор предложил своему заместителю возглавить проект на региональном уровне», — прокомментировали в пресс-службе губернатора.

Это решение партийцы приняли единогласно. Ранее URA.RU сообщало, что новый проект призван помочь женщинам-предпринимательницам, в том числе тем, кто остался управлять бизнесом мобилизованных супругов, уехавших на фронт.

В ходе мероприятия Текслер также озвучил приоритетные направления работы региональных единороссов. Он отметил, что со стороны коллективного Запада не прекращаются попытки раскачать ситуацию в стране, как в экономическом, так и в политическом плане.

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Координатором нового партийного проекта ЕР «Женское движение» в регионе назначена первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Это решение глава региона Алексей Текслер озвучил 1 декабря на заседании президиума реготделения партии, передает корреспондент URA.RU. «В ходе заседания, приуроченного ко Дню рождения партии, Ирина Гехт проинформировала о создании нового федерального партийного проекта „Женское движение Единой России“. Губернатор предложил своему заместителю возглавить проект на региональном уровне», — прокомментировали в пресс-службе губернатора. Это решение партийцы приняли единогласно. Ранее URA.RU сообщало, что новый проект призван помочь женщинам-предпринимательницам, в том числе тем, кто остался управлять бизнесом мобилизованных супругов, уехавших на фронт. В ходе мероприятия Текслер также озвучил приоритетные направления работы региональных единороссов. Он отметил, что со стороны коллективного Запада не прекращаются попытки раскачать ситуацию в стране, как в экономическом, так и в политическом плане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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