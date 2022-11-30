За арестованного челябинского полицейского вступился известный адвокат из Екатеринбурга

За арестованных челябинского полицейского вступился известный адвокат из Екатеринбурга

Ситуация, на взгляд Сергея Колосовского. выглядит бредовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный адвокат, в прошлом милиционер-оперативник Сергей Колосовский взялся представлять интересы задержанных в Челябинске начальника угрозыска отдела полиции «Северо-Западный» Челябинска и его подчиненной. Эту информацию подтвердил URA.RU 1 декабря сам юрист. Сейчас полицейские, которым инкриминируют принуждение челябинки к даче ложных показаний, арестованы.

Поводом для возбуждения уголовного дела, по информации URA.RU, стала информация, что полицейские якобы заставили сознаться сотрудницу одной из управляющих компаний Челябинска в подделке протоколов собраний жильцов Жильцы ряда домов на северо-западе узнали о переходе в ведение другой УК только тогда, когда новая «управляйка» стала массово обслуживать их дома. Они заявили, что протоколы с согласием на переход не подписывали.

«Пока ситуация выглядит полным бредом. Никто факт подделки протоколов не отрицает. Получается, что 77 протоколов тоже сотрудники полиции подделали? Наши адвокаты уже выехали в Челябинск», — заявил URA.RU Колосовский.

После возбуждения уголовного дела фальсификацию протоколов подтвердила экспертиза. Руководство новой УК заявило, что документы подделала одна из сотрудниц. Та вину признала. Из-за признания вины ее уже хотели освободить от уголовной ответственности, ограничившись штрафа, но вместо этого задержали сотрудников полиции. Начальник угрозыска взят под стражу, второго сотрудника после допроса отпустили.

«Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, оба будут уволены по отрицательным мотивам», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. В пресс-службе регионального СУ СКР пока не располагают дополнительной информацией по делу.