Статусного курганца избрали членом Совета судей России

01 декабря 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Курганский судья вошел в состав совет судей РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющий обязанности председателя Курганского областного суда Андрей Роот был избран членом Совета судей Российской Федерации. Информация появилась на сайте областного суда. «Членом Совета судей Российской Федерации избран Роот Андрей Валерьевич, исполняющий обязанности председателя Курганского областного суда», — информирует сайт судебного органа. Курганского судью избрали членом совета 1 декабря на Всероссийском съезде судей. Роот будет являться членом Совета судей до следующих выборов, которые пройдут на съезде 2026 года. До него членом Совета судей являлся прежний председатель Курганского областного суда Сергей Кабаньков. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатуру Андрея Роота на пост председателя Курганского областного суда согласовали в Москве. Высшая квалификационная коллегия судей дала рекомендацию курганцу после рассмотрения его заявления на замещение должности после ухода в отставку Кабанькова.

Исполняющий обязанности председателя Курганского областного суда Андрей Роот был избран членом Совета судей Российской Федерации. Информация появилась на сайте областного суда. «Членом Совета судей Российской Федерации избран Роот Андрей Валерьевич, исполняющий обязанности председателя Курганского областного суда», — информирует сайт судебного органа. Курганского судью избрали членом совета 1 декабря на Всероссийском съезде судей. Роот будет являться членом Совета судей до следующих выборов, которые пройдут на съезде 2026 года. До него членом Совета судей являлся прежний председатель Курганского областного суда Сергей Кабаньков. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатуру Андрея Роота на пост председателя Курганского областного суда согласовали в Москве. Высшая квалификационная коллегия судей дала рекомендацию курганцу после рассмотрения его заявления на замещение должности после ухода в отставку Кабанькова.