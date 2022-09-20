20 сентября 2022

Москва согласовала нового председателя Курганского областного суда

Кандидат на должность председателя Курганского областного суда получил рекомендацию коллегии судей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, курганский областной суд
Кандидат на пост председателя Курганского облсуда получил рекомендацию ВККС Фото:

Судья Андрей Роот получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей на пост председателя областного суда Курганской области. Рассмотрение кандидата коллегией состоялось в Москве в начале недели. Об этом сообщил сайт «Право.ру».

«Рекомендацию в Курганский областной суд получил Андрей Роот, зампред с 2016 года», — сообщил правовой спецпроект с отсылкой на коллегию. Роот подал заявление на замещение вакантной должности в сентябре.

Должность председателя курганского облсуда стала вакантной после ухода в отставку Сергея Кабанькова. Временно исполняющим обязанности назначили зампредседателя Андрей Роот.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя областного суда Андрей Роот получил продление срока полномочий. Указ 10 июня был подписан президентом Путиным.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Судья Андрей Роот получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей на пост председателя областного суда Курганской области. Рассмотрение кандидата коллегией состоялось в Москве в начале недели. Об этом сообщил сайт «Право.ру». «Рекомендацию в Курганский областной суд получил Андрей Роот, зампред с 2016 года», — сообщил правовой спецпроект с отсылкой на коллегию. Роот подал заявление на замещение вакантной должности в сентябре. Должность председателя курганского облсуда стала вакантной после ухода в отставку Сергея Кабанькова. Временно исполняющим обязанности назначили зампредседателя Андрей Роот. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя областного суда Андрей Роот получил продление срока полномочий. Указ 10 июня был подписан президентом Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...