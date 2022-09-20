Москва согласовала нового председателя Курганского областного суда

Кандидат на должность председателя Курганского областного суда получил рекомендацию коллегии судей

21 сентября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Кандидат на пост председателя Курганского облсуда получил рекомендацию ВККС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судья Андрей Роот получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей на пост председателя областного суда Курганской области. Рассмотрение кандидата коллегией состоялось в Москве в начале недели. Об этом сообщил сайт «Право.ру». «Рекомендацию в Курганский областной суд получил Андрей Роот, зампред с 2016 года», — сообщил правовой спецпроект с отсылкой на коллегию. Роот подал заявление на замещение вакантной должности в сентябре. Должность председателя курганского облсуда стала вакантной после ухода в отставку Сергея Кабанькова. Временно исполняющим обязанности назначили зампредседателя Андрей Роот. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя областного суда Андрей Роот получил продление срока полномочий. Указ 10 июня был подписан президентом Путиным.

Судья Андрей Роот получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей на пост председателя областного суда Курганской области. Рассмотрение кандидата коллегией состоялось в Москве в начале недели. Об этом сообщил сайт «Право.ру». «Рекомендацию в Курганский областной суд получил Андрей Роот, зампред с 2016 года», — сообщил правовой спецпроект с отсылкой на коллегию. Роот подал заявление на замещение вакантной должности в сентябре. Должность председателя курганского облсуда стала вакантной после ухода в отставку Сергея Кабанькова. Временно исполняющим обязанности назначили зампредседателя Андрей Роот. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя областного суда Андрей Роот получил продление срока полномочий. Указ 10 июня был подписан президентом Путиным.