30 ноября 2022

В челябинском вузе решили главную проблему нефтяного промысла

© Служба новостей «URA.RU»
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Коррозия выводит из строя оборудование по добыче «черного золота» Фото:

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) совместно с инженерами предприятия «Вика Гал» создали антикоррозионное покрытие, которое способно решить главную проблему нефтяного промысла — износ оборудования из-за коррозии. Сейчас инновационное средство проходит испытания на объектах компании «Татнефть», сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

«Проблема коррозии постоянно сопровождает нефтяной промысел, предприятия постоянно ищут решения. Технология эффективно решает задачу долговечности нефтяной скважины. При разрушении насосно-компрессорных труб в результате коррозии скважина просто выходит из строя, а благодаря нашей разработке время ее эксплуатации увеличивается во много раз», — заявил декан физического факультета ЧелГУ Дмитрий Захарьевич.

Как отмечают разработчики технологии, «наноцинкование» имеет ряд преимуществ на рынке: оно энергоэффективное и экологичное. Сейчас опытные образцы, оцинкованные муфты, испытываются на нефтяной скважине в Татарстане. Пока не обнаружены ни проявление коррозии, ни места износа.

Методика ЧелГУ уже запатентована и представляет собой коммерческую тайну. Разработчики надеются, что по окончании всех испытаний технология привлечет внимание всех нефтедобывающих компаний.

Разработчики заявляют, что производство муфт с инновационным покрытием наращивает темпы. Региональный минпром также является посредником в проекте вуза.

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Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) совместно с инженерами предприятия «Вика Гал» создали антикоррозионное покрытие, которое способно решить главную проблему нефтяного промысла — износ оборудования из-за коррозии. Сейчас инновационное средство проходит испытания на объектах компании «Татнефть», сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. «Проблема коррозии постоянно сопровождает нефтяной промысел, предприятия постоянно ищут решения. Технология эффективно решает задачу долговечности нефтяной скважины. При разрушении насосно-компрессорных труб в результате коррозии скважина просто выходит из строя, а благодаря нашей разработке время ее эксплуатации увеличивается во много раз», — заявил декан физического факультета ЧелГУ Дмитрий Захарьевич. Как отмечают разработчики технологии, «наноцинкование» имеет ряд преимуществ на рынке: оно энергоэффективное и экологичное. Сейчас опытные образцы, оцинкованные муфты, испытываются на нефтяной скважине в Татарстане. Пока не обнаружены ни проявление коррозии, ни места износа. Методика ЧелГУ уже запатентована и представляет собой коммерческую тайну. Разработчики надеются, что по окончании всех испытаний технология привлечет внимание всех нефтедобывающих компаний. Разработчики заявляют, что производство муфт с инновационным покрытием наращивает темпы. Региональный минпром также является посредником в проекте вуза.
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