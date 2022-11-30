В челябинском вузе решили главную проблему нефтяного промысла

Коррозия выводит из строя оборудование по добыче «черного золота» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) совместно с инженерами предприятия «Вика Гал» создали антикоррозионное покрытие, которое способно решить главную проблему нефтяного промысла — износ оборудования из-за коррозии. Сейчас инновационное средство проходит испытания на объектах компании «Татнефть», сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

«Проблема коррозии постоянно сопровождает нефтяной промысел, предприятия постоянно ищут решения. Технология эффективно решает задачу долговечности нефтяной скважины. При разрушении насосно-компрессорных труб в результате коррозии скважина просто выходит из строя, а благодаря нашей разработке время ее эксплуатации увеличивается во много раз», — заявил декан физического факультета ЧелГУ Дмитрий Захарьевич.

Как отмечают разработчики технологии, «наноцинкование» имеет ряд преимуществ на рынке: оно энергоэффективное и экологичное. Сейчас опытные образцы, оцинкованные муфты, испытываются на нефтяной скважине в Татарстане. Пока не обнаружены ни проявление коррозии, ни места износа.

Методика ЧелГУ уже запатентована и представляет собой коммерческую тайну. Разработчики надеются, что по окончании всех испытаний технология привлечет внимание всех нефтедобывающих компаний.

Разработчики заявляют, что производство муфт с инновационным покрытием наращивает темпы. Региональный минпром также является посредником в проекте вуза.