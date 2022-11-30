В новом районе Нижневартовска откажутся от многоэтажек

01 декабря 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Дома средней этажности появятся в районе улицы Нововартовской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) власти решили вернуться к среднеэтажной застройке жилых микрорайонов. Новые дома возле улицы Нововартовской планируют построить до пяти этажей. Это один из редких примеров, когда в городе отказываются от высоток в пользу меньшей этажности жилых зданий. Об этом URA.RU рассказал начальник городского управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. «Если смотреть на восток, то слева [вдоль Нововартовской] будет многоэтажная застройка, а уже справа среднеэтажная. Там же будут еще территории общественно-деловые и спортивные. Так определено генеральным планом», — комментирует журналисту агентства Чеботарев. Не считая ЖК «Белые ночи» в частном секторе города, новые дома средней этажности в новом районе рядом с Нововартовской будут одними из немногих за последние несколько лет. «Действительно, в основном сейчас вся застройка идет многоэтажная», — добавляет Чеботарев. На данный момент конкретных сроков возведения домов в новом районе нет. Сейчас власти работают с потенциальными инвесторами. «В настоящий момент мы разрабатываем стандарт комплексного развития территорий, обратились к застройщикам, показали новые территории. Они взяли осмыслить, определить градостроительный потенциал и сейчас ждем их обращений», — резюмировал Чеботарев. По словам эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, средне- и малоэтажная застройка — один из основных трендов градостроительства в других городах и регионах. «Связано это с разными факторами, главные из которых: тихая придомовая обстановка, частое наличие больших лесопарковых массивов, психологический комфорт жизни. Недостатки, конечно, тоже имеются — это относительная дороговизна строительства и коммунальных платежей. Зачастую также это большая отдаленность от центра, и, как следствие, не не сильно развитая инфраструктура», — комментирует журналисту агентства Чабан. Однако последние два фактора имеют место быть не всегда. «В городах проходит снос ветхого жилья, на месте которого в том числе возводится и дома среднеэтажного формата. Кстати, для застройщиков, безусловно высотное строительство более предпочтительно: отработанные решения, меньшие по площади земельные участки, более простое подключение к коммуникациям и меньший объем благоустройства территорий», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО готовят новую концепцию градостроительства. Тогда речь шла о программе пространственного развития и формирования комфортной городской среды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) власти решили вернуться к среднеэтажной застройке жилых микрорайонов. Новые дома возле улицы Нововартовской планируют построить до пяти этажей. Это один из редких примеров, когда в городе отказываются от высоток в пользу меньшей этажности жилых зданий. Об этом URA.RU рассказал начальник городского управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. «Если смотреть на восток, то слева [вдоль Нововартовской] будет многоэтажная застройка, а уже справа среднеэтажная. Там же будут еще территории общественно-деловые и спортивные. Так определено генеральным планом», — комментирует журналисту агентства Чеботарев. Не считая ЖК «Белые ночи» в частном секторе города, новые дома средней этажности в новом районе рядом с Нововартовской будут одними из немногих за последние несколько лет. «Действительно, в основном сейчас вся застройка идет многоэтажная», — добавляет Чеботарев. На данный момент конкретных сроков возведения домов в новом районе нет. Сейчас власти работают с потенциальными инвесторами. «В настоящий момент мы разрабатываем стандарт комплексного развития территорий, обратились к застройщикам, показали новые территории. Они взяли осмыслить, определить градостроительный потенциал и сейчас ждем их обращений», — резюмировал Чеботарев. По словам эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, средне- и малоэтажная застройка — один из основных трендов градостроительства в других городах и регионах. «Связано это с разными факторами, главные из которых: тихая придомовая обстановка, частое наличие больших лесопарковых массивов, психологический комфорт жизни. Недостатки, конечно, тоже имеются — это относительная дороговизна строительства и коммунальных платежей. Зачастую также это большая отдаленность от центра, и, как следствие, не не сильно развитая инфраструктура», — комментирует журналисту агентства Чабан. Однако последние два фактора имеют место быть не всегда. «В городах проходит снос ветхого жилья, на месте которого в том числе возводится и дома среднеэтажного формата. Кстати, для застройщиков, безусловно высотное строительство более предпочтительно: отработанные решения, меньшие по площади земельные участки, более простое подключение к коммуникациям и меньший объем благоустройства территорий», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО готовят новую концепцию градостроительства. Тогда речь шла о программе пространственного развития и формирования комфортной городской среды.